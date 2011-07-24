به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه نایب رئیس ارشد کنفدراسیون فوتبال آسیا با این جمله آغاز می شود: شنبه روز غم انگیزی برای AFC و فوتبال آسیا بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: کنفدراسیون فوتبال آسیا به تصمیم اتحادیه جهانی فوتبال فیفا احترام می گذارد و ما محمد بن همام رئیس سابق را مطلع کرده‌ایم که حق درخواست تجدید نظر در رای صادره از فیفا را دارد.

بیانیه نایب رئیس ارشد کنفدراسیون فوتبال آسیا این چنین ادامه پیدا می کند: می خواهیم همه طرفداران، فدراسیون‌های فوتبال، تیم‌ها، بازیکنان و شرکای تجاری خود را مطمئن کنیم که کمیته اجرایی AFC با اتحاد به دنبال رفع مشکلات است و تلاش می کند سرعت پیشرفت فوتبال در آسیا حفظ شود. فوتبال در آسیا بهتر و قوی تر خواهد شد و ما روند حرکت برنامه‌ها را حفظ خواهیم کرد.

در این بیانیه خاطر نشان شده است: این دوره سختی برای ماست چراکه فوتبال آسیا با مسائل مختلفی روبه‌روست و یکی از مهمترین آنها تبانی در فوتبال است. من به عنوان رئیس موقت کنفدراسیون فوتبال آسیا به اهمیت هدایت قدرتمند فوتبال و همکاری با فدراسیون‌ها اعتقاد دارم تا فضایی از اعتماد و امید را به وجود آوریم.

ژانگ جیلونگ، در بخش پایانی بیانیه‌اش متعهد شده در دوره ریاست خود بر کنفدراسیون فوتبال آسیا مسایل فوتبال در این قاره احاطه کامل داشته، در امور خود شفاف، عادل و هماهنگ باشد و تاکید کرده است: هنوز فوتبال در آسیا به آنجا که باید نرسیده و ما تلاش خواهیم کرد تا به آنچه می خواهیم برسیم. آینده به طور قطع برای آسیاست ولی تنها به شرطی که ما به فوتبال خود ایمان داشته باشیم.