ایستگاه گاز شهر دلند گلستان تعویض می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی صبح یکشنبه در بازدید از این ایستگاه افزود: انشاء الله این میزان به بیش از سه برابر یعنی به 10 هزار متر مکعب بر ساعت خواهد رسید و امید واریم این خدمات که از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت خدمتگزار می باشد مورد رضایت حق تعالی و مردم شریف منطقه قرار بگیرد و نگرانی تامین گاز زمستانی مردم این منطقه مرتفع شود.

وی اظهار داشت: شرکت گاز گلستان در راستای خدمات رسانی مطلوب به مردم شریف و فراهم کردن رفاه و آسایش هر چه بیشتر مصرف کنندگان عزیز اقدامات ویژه ای را انجام داده است تا بتواند با فراهم نمودن فرصتهای مختلف خدمات خود را ارتقاء داده و ازبروزمشکلات مرتبط با گاز جلوگیری کند.

سنگدوینی افزود: یکی از این اقدامات مورد نظر شرکت در کنارروند توسعه گاز رسانی استان ، انجام خدمات گاز رسانی است و تقویت ایستگاههای گاز در سطح استان یکی از نمونه های بارز آن است که در همین راستا در نظر داریم ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار ورودی شهر دلند را بالا ببریم و نیاز گاز مصرف کنندگان این شهر و روستاها ی تابعه را تامین کنیم.



وی در ادامه تصریح کرد: نظربه اینکه با توسعه گاز رسانی و افزایش حجم مصرف کنندگان استان و با توجه به اینکه در بعضی از مناطق ایستگاههای تقلیل فشار گاز براساس ظرفیت مصرف آن زمان نصب شده بود، لذا این شرکت به منظور استمرار جریان گاز مشترکین باعنایت به خط مشی شرکت و در نظر گرفتن توسعه شهر و روستاها ، با بررسیهای صورت گرفته ایستگاه شهر دلند در برنامه تعویض و ارتقاء ظرفیت قرار داده تا پاسخگوی حجم مصرفی و نیاز گاز مشترکین آن منطقه باشد.