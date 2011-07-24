15 درصد از اعتبارات بخش کشاورزی خراسان شمالی محقق شده است

سید هادی سید در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از وعده اعلام شده استاندار برای توسعه کشاورزی استان، تا کنون 150 میلیارد ریال تخصیص یافته است.

وی تصریح کرد: 93 میلیارد و 830 میلیون ریال به فصل کشاورزی و 58 میلیارد و 450 میلیون ریال نیز به فصل آب اختصاص یافته است.

علاوه بر این، وی به کاهش تضمینی خرید گندم طی برداشت این محصول در سال جاری در استان نیز اشاره کرد و حضور دلالان و رقابت کارخانجات آرد استان برای خرید هر چه بیشتر این محصول را از مهمترین عوامل این کاهش عنوان کرد.

وی اذعان داشت: مطالبات شرکت غله به گندم کاران استان حضور پر رنگ دلالان برای خرید این محصول از روستاییان را موجب شده است.

سید همچنین با بیان اینکه با اجرای قانون هدفنمدسازی یارانه ها، می بایست یارانه به واحدهای تولیدی از جمله مرغداریها اختصاص می یافت از عدم جذب آن ابراز تاسف کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: این اعتبار در سال مالی جاری جذب شود.

وی در خاتمه به سفر اخیر هیئت جهاد کشاورزی استان به کشور تاجیکستان اشاره داشت و گفت: انتقال خدمات فنی و مهندسی و دانش فنی به این کشور برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و واحدهای پرورش طیور و ماهی از مهمترین فرصتهای بکر برای سرمایه گذاری پیش بینی شده است.