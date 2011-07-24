رسیدگی به پیشکسوتان هنر از وظایف نهادهای فرهنگی است

سوسن اصلانی نوازنده سنتور ضمن بیان این مطلب در خصوص وضعیت جسمی همسرش حسین دهلوی به خبرنگار مهر گفت : حسین دهلوی هنرمندی است که در مراحل مختلف زندگی حرفه ای خود همواره در عرصه موسیقی و در جهت فرهنگ سازی فعال بوده است و در حال حاضر به دلیل کهولت سن در معرض آسیب های مختلف قرار دارد، ولی متاسفانه هیچ یک از مسئولان سراغی از این هنرمند و پیشکسوتانی از این دست نمی گیرند؛ البته ناگفته نماند که برخی از مسئولان خانه موسیقی و همچنین مدیران و مدرسان هنرستان موسیقی پسران همواره جویای احوال دهلوی و همچنین سایر هنرمندان هستند.

وی در ادامه افزود : چندی پیش حسین دهلوی دچار شکستگی پا شد و از طریق دوستان مرتبط با وزارت ارشاد این خبر تا اندازه ای اعلام شد ولی متاسفانه هیچ یک از مسئولان وزارت ارشاد سراغی از این هنرمند نگرفت؛ این درحالی است که همین مسئولان فقط در زمان برگزاری جشنواره های موسیقی وایامی چنین سراغ استاد را می گیرند.

این نوازنده سنتور در ادامه صحبت های خود به تازه ترین کنسرتی که در تالار وحدت به روی صحنه رفت اشاره کرد و گفت : برگزاری کنسرت برای هنرمندی که عاشقانه برای مخاطب به روی صحنه می روند فرصتی مغتنم است که باید قدر آن را دانست ، از همین رو شرایطی که برای برگزاری کنسرت در تالاری چون وحدت فراهم می شود را از دست نمی دهد، در همین راستا من به همراه گروه هم فرصت پیش آمده را غنیمت شمردیم و در پس از مدتها در تالار وحدت کنسرت دادیم؛اما برگزاری کنسرت هایی از این دست همواره با مشکلات دست و پاگیری چون تاخیر در صدور مجوز ، عدم تبلیغات مناسب و مسائل دیگری مواجه است ؛ به اعتقادمن مسئولان باید در تسهیل برگزاری کنسرت های متعدد کمک های شایسته ای داشته باشند ولی متاسفانه در حال حاضر چنین نیست.

اصلانی در ادامه با اشاره به کنسرت هایی که این گروه موسیقی درآینده برگزار می کند گفت : قرار است مجموع کنسرت های گروه خجسته در برخی شهرستان ها چون سمنان و شاهرود برگزار می شود، همچنین قرار است کتابی که در برگیرنده تصانیف و قطعات در بیات ترک است را با عنوان "خسرو شیرین" منتشر کنیم ، همچنین آلبومی با عنوان نگاه گمشده که شامل هفت تصنیف در هفت دستگاه موسیقی است با صدای علیرضا گلبانگ به زودی منتشر می شود.