به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری دیدارهای مرحله انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا در روزهایی که مورد نظر فیفا نیست، مشکلاتی را برای برخی از تیم‌های این قاره به دنبال داشته که نمی توانند از وجود بازیکنان خود که شاغل در لیگ‌های اروپایی هستند، استفاده کنند.

تیم ملی فوتبال کشورمان نیز با این مشکل دست به گریبان است. اینکه دیدارهای مرحله انتخابی جام جهانی در روز فیفا برگزار نمی شود، باعث شده تا مسئولان باشگاه اوساسونا با حضور جواد نکونام در اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان مخالفت کنند.

نکونام در دیدار رفت دو تیم ایران و مالدیو که روز شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد، غایب بود و ظاهرا در بازی برگشت نیز نمی تواند تیم ملی را همراهی کند.

درحالیکه فدراسیون فوتبال کشورمان می تواند با پیگیری از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه همراهی نکونام را با تیم ملی کسب کند به دلیل تعامل با باشگاه اوساسونا از این تصمیم صرفنظر کرده و بازی برگشت را هم بدون نکونام برگزار خواهد کرد.

جواد نکونام هم اکنون در اردوی آماده سازی پیش فصل اوساسونا حضور دارد و خود را برای همراهی این تیم در فصل 12 - 2011 لالیگا آماده می کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان برای رویارویی با مالدیو دوشنبه شب تهران را به مقصد شهر ماله این کشور ترک می کند.