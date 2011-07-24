اتاق بازرگانی شیراز از تولیدکنندگان واقعی حمایت می کند

فریدون فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد اتاق بازرگانی شیراز افزود: تمامی توان هیئت رئیسه اتاق در جهت حمایت از تولید و صادرات استان هزینه می شود زیرا اعتقاد به پتانسیل بالای بخش خصوصی استان داریم.

وی ادامه داد: در بخش تولیدات باید زیرساختهای مناسبی در جهت افزایش تولیدات با کیفیت برای استان فراهم شود که البته در این راستا قیمت تمام شده تولیدات استان نیز یکی از مباحثی است که باید به آن توجه شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز تصریح کرد: یکی از دلایلی که در برخی از بخشهای صادراتی نمی توانیم بازارهای هدف خود را حفظ کنیم عدم جلوگیری از افزایش نرخ تولیدات استان است که در این راستا باید برنامه ریزی و هماهنگیهای مختلفی میان بخش خصوصی و بخش دولتی استان ایجاد شود.

فرقانی تاکید کرد: در حد توان از تولید کنندگان بخش خصوصی استان فارس حمایت می کنیم ولی این حمایتها تنها از جانب اتاق بازرگانی کافی نیست بلکه بخش دولتی استان فارس نیز نقش بسیاری در بحث حمایت از تولید کنندگان واقعی استان دارد.

وی با بیان اینکه توجه به تولید و اهمیت سرمایه گذاری از جانب مسئولان ارشد استان به خوبی قابل لمس است، یادآور شد: طی دو سال گذشته بحث صنعتی شدن فارس و حمایت از تولید کنندگان از جانب مسئولان ارشد دولتی فارس به خوبی در حال پیگیری است که در این میان هماهنگی مناسب میان بخش دولتی و خصوصی استان در جهت رفع مشکلات سرمایه گذاران بخشهای مختلف تولیدی استان فارس به وجود آمده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز با بیان اینکه یکی از مشکلات تولید کنندگان مباحث بانکی است، گفت: قوانین بانکی در سراسر کشور به یک روال ارائه می شود ولی در استان فارس طی چندین ماه گذشته شاهد بودیم که روسای بانکها همکاری لازم را در جهت پیشبرد نگاه صنعتی در استان فارس داشته اند و در حد توان همکاری لازم با سرمایه گذاران استان انجام شده است.

فرقانی تصریح کرد: تولید کنندگان و سرمایه گذاران استان فارس می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل در بخشهای مختلف به این اتاق مراجعه و مباحث خود را مطرح کنند و اطمینان داشته باشند که مشکلات آنها از طریق ارتباط با مسئولین استانی پیگیری خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بخش خصوصی استان به آرامش دست یافته است، گفت: یکی از برنامه های تیم جدید هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز ایجاد آرامش برای بخش خصوصی استان است که در این راستا توانسته ایم در حد توان موفق باشیم و در عین حال به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که سخنان برخی از افراد باعث برهم زدن این آرامش شود.