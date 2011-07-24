کشف فسیلهای حشره "فرانکن اشتاین"

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موزه دولتی تاریخ طبیعی آلمان با بررسی سایتهای دیرینه شناسی در برزیل موفق شدند بقایای فسیلی دو نمونه بزرگسال و 30 نوزاد کرمی شکل (لارو) حشره ای که با عنوان " فرانکن اشتاین" را کشف کنند.

" فرانکن اشتاین" حشره ای ماقبل تاریخ است که دارای بال بوده و حلقه های میانی بدن سنجاقکها را داشته است. رگه های روی بالهای این حشره شبیه به بالهای حشره Mayfly (حشره یک روزه) بوده و پاهای جلویی شبیه به پاهای آخوندک داشته است.

در حقیقت به دلیل همین شکل ظاهری عجیب که ترکیبی از چندین حشره است این جانور با عنوان "فرانکن اشتاین" شناخته می شود.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "واقعاً عجیب است که این حشره ترکیبی از ویژگیهای مربوط به گروههایی است که بین خود هیچ رابطه خویشاوندی ندارند."

فرانکن اشتاین با نام علمی Coxoplectoptera طبقه بندی می شود. این حشره میلیونها سال قبل منقرض شده و هیچ حشره مدرنی از آن به وجود نیامده است. این فسیلها مربوط به اوایل دوره کرتاسه در حدود 120 میلیون سال هستند.

براساس گزارش فاکس نیوز، لاروهای Coxoplectoptera شبیه به بچه میگوهای رودخانه هستند. به نظر می رسد که نزدیکترین خویشاوند Coxoplectoptera حشره یک روزه mayfly باشد. این حشره ویژگیهایی شبیه به پشه و سنجاقک دارد و بیشتر چرخه زندگی خود را در آب و به شکل لارو می گذارند و به محض اینکه وارد مرحله بزرگسال شد توانایی پرواز پیدا می کند.

این حشره تنها در طول دوره لاروی غذا می خورد و در دوره بزرگسالی توانایی هضم غذا را از دست می دهد. تنها هدف این حشره از بزرگسال شدن یافتن جفت و تولیدمثل است، به طوریکه زندگی بزرگسالی آن به طور متوسط تنها 12 ساعت به طول می انجامد.

این درحالی است که Coxoplectoptera قادر بوده است در تمام دوره زندگی خود غذا بخورد و به نظر می رسد که حتی یک حشره شکارچی بوده است.

نزدیکترین خویشاوند فرانکن اشتاین