رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی پرگل تیم ملی ایران برابر مالدیو ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان تیم ملی به دلیل صعود نکردن به جام جهانی، ناکامی در جام ملت‌ها و فشاری که در این مدت روی فدراسیون فوتبال بود، اعتماد به نفش و خودباوری خود را از دست داده بودند و اتفاقاتی که در بازی با ماداگاسکار رخ داد، این مسئله را تشدید کرد.

وی افزود: گرچه تیم مالدیو ضعیف بود اما باز هم در ابتدای بازی نفرات تیم ملی ایران به خاطر نداشتن اعتماد به نفس و خودباروری در انجام کارهای گروهی موفق ظاهر نشدند. آنها در نیمه نخست با ترس و دلهره بازی می‌کردند اما با به ثمر رساندن گل دوم، آرامش روحی بازیکنان بیشتر شد و توانستند با اجرای بهتر برنامه‌های تاکتیکی و گروهی به گل‌های بیشتری دست یابند.

کارشناس فوتبال کشورمان مردم و رسانه‌ها را به صبر بیشتر در مورد عملکرد تیم ملی خصوصا در دیدارهای تدارکاتی دعوت کرد و اظهار داشت: تیم ملی در این بازی ایرادهایی از جمله ارسال‌های بی‌‍مورد، حرکات اضافی و ناموفق بودن در نواختن ضربات نهایی داشت که اکثرا فردی است اما از نظر برنامه‌های گروهی تیم ملی دلگرم کننده ظاهر شد.

وی با بیان اینکه تیم ملی نیاز به زمان دارد تا بتواند به هماهنگی مطلوب رسیده و بازی‌های به مراتب بهتری را ارائه دهد، تاکید کرد: پیروزی پرگل بر مالدیو شروع امیدوار کننده برای تیم ملی بود اما در مراحل بعدی همه تیم‌ها قدرتمند هستند و راه بسیار سختی را پیش رو داریم. امروز در تیم ملی ترس نبردن و گل نزدن وجود دارد اما این پیروزی‌ها و حمایت مردم و رسانه‌ها باعث می‌شود این مشکلات برطرف شود.

کربکندی با بیان اینکه داشتن مربی خوب یکی از ابزارهای موفقیت تیم است و در راه موفقیت نیاز به زیرساخت، امکانات و برنامه‌ریزی وجود دارد، در پایان گفت: کی‌‍روش در این بازی نشان داد تایع اسم‌ها نیست و سعی دارد با آزمایش همه بازیکنان، بهترین نفرات را انتخاب کند. ضمن اینکه وی در این بازی با تعویض‌های تاثیرگذار به موفقیت تیم ملی کمک کرد.