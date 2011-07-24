"بیستون" یکی از زیباترین مکان های گردشگری ایران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه به صورت سرزده از اجرای طرح ساماندهی محوطه گردشگری و تاریخی بیستون بازدید کرد.

در این بازدید که جمعی از مدیران استاندار را همراهی می کردند، هاشمی دستورات و تاکیدات لازم را جهت اجرای این طرح صادر کرد.

وی با بیان اینکه این مجموعه تاریخی و گردشگری باید به نحوی ساماندهی شود که رغبتی خاص برای همه مردم ایران و حتی جهان ایجاد شود که برای بازدید آن مشتاق شوند، گفت: با توجه به اینکه این مجموعه زیرساخت و بستر لازم را جهت توسعه و ساماندهی داراست با تلاش و خلاقیت بیشتر به یکی از مکان های بسیار زیبا و مفرح ایران تبدیل خواهد شد.

استاندار کرمانشاه از پیمانکار این طرح خواست روند اجرای آن را بصورت مستمر گزارش دهند.

همچنین استاندار کرمانشاه از روند اجرای پروژه ساماندهی قره سونیز بازدید کرد.

هاشمی در این بازدید با تاکید بر تسریع اجرا این پروژه، گفت: این طرح یکی از طرح های تفریحی و گردشگری کرمانشاه است که باید با تلاش بیشتر روند آن تسریع شود.

وی افزود: قبلاً حاشیه قره سو از چهره شهری خوبی برخوردار نبود که امیدواریم با اجرای ساماندهی آن، این منطقه به یکی از مکان های گردشگری و تفریحی مردم تبدیل شود.