سیزدهمین همایش پزشکان عمومی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین همایش علمی پزشکان عمومی سراسر کشور از سوم تا هفتم مرداد ماه جاری با شرکت بیش از دو هزار و 200 پزشک عمومی توسط سازمان نظام پزشکی در سالن همایشهای بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

در این همایش 5 روزه، 54 برنامه مدون آموزش مداوم با 5 امتیاز برای هر برنامه و یک سمینار علمی با 6 امتیاز غیر مدون برگزار می‌شود.

در این همایش موضوعات مختلف از جمله بیماریهای کودکان، اعصاب و روان، فوریتهای پزشکی، بیماریهای خونی، گوش و حلق و بینی، روانپزشکی، طب کار، طب ورزش، پوست، تغذیه، فشار خون، هپاتیت ب، نازایی و ناباروری، ناتوانی جنسی، سردرد و کمردرد، گیاهان دارویی، رادیولوژی و... توسط بیش از 250 هزار نفر از اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور به پزشکان عمومی ارایه می‌شود.

مراسم گشایش این همایش فردا 8 صبح با سخنرانی دکتر سید شهاب الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی در سالن همایشهای بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.