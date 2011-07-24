به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پولتیک، در نظر سنجی انجام شده در بریتانیا از شرکت کنندگان پرسیده شده است که " کدام یک از گروه های زیر عامل اصلی اسلام هراسی در بریتانیا است" و 29 درصد گزینه "رسانه" را انتخاب کرده اند.

برخی ها مسلمانان خارج از بریتانیا را عامل اصلی دانسته اند و 13 درصد گروه های سیاسی راست گرای افراطی بریتانیا چون " حزب ملی بریتانیایی" (BNP) را عامل اصلی دانسته اند.

11 درصد نیز مسلمانان بریتانیا و 10 درصد سیاستمداران و دولت را عامل اسلام هراسی در بریتانیا توصیف کرده اند.

یک درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اصل این مسئله که آیا در بریتانیا اسلام هراسی وجود دارد یا خیر را زیر سؤال برده اند.

این نظرسنجی همچنین نشان داده است که جوانان رسانه را برای ترویج هراس بیهوده از مسلمانان بیش از سالخوردگان مقصر می دانند، اما سالخوردگان بیشتر مسلمانان را متهم می کنند.

تنها 18 درصد گروه سنی بالای 65 سال رسانه را مقصر اسلام هراسی دانسته اند که این امر در مقابل 40 درصد افراد 18 تا 24 ساله قرار می گیرد.

