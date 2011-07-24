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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

مجموعه ورزشی آبی خواف افتتاح شد

مجموعه ورزشی آبی خواف افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مجموعه ورزشی آبی خواف با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح این مجموعه که از مصوبات دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهوری است توسط معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی انجام شد.

سعید حسین پور همچنین از طرح تجهیز معادن سنگ آهن سنگان خواف و کارخانه کنستانتره بازدید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی همچنین از حجت الاسلام رمضان پور امام جمعه خواف عیادت کرد.

وی با حضور در منزل امام جمعه خواف از ایشان که در بستر بیماری است عیادت کرد.

حسین پور همچنین با حضور در منزل مولوی احراری امام جمعه اهل سنت خواف با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 1365916

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