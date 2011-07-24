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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

مراسم سنتی علم واچینی در "شاه شهیدان رودبار" برگزار می شود

مراسم سنتی علم واچینی در "شاه شهیدان رودبار" برگزار می شود

رودبار - خبرگزاری مهر: مراسم سنتی علم واچینی روز جمعه هفتم مرداد ماه جاری در بقعه متبرکه شاه شهیدان عمارلوی شهرستان رودبار برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین علم واچینی بقعه شاه شهیدان نامدارترین مراسم عزاداری حسینی در غیر ماه محرم در استان گیلان به شمار می رود که مردم این منطقه از گذشته های دوربدون توجه به گردش ماههای قمری، مراسم علم بندی و علم واچینی را به نیت عاشورای حسینی در نیمه مردادماه یا نخستین جمعه این ماه هر سال برگزار می کنند.

علم بندی به معنی بستن آماده کردن علم برای مراسم سوگواری ماه محرم و علم واچینی به معنی باز کردن آن در پایان مراسم است و تقریبا در تمام گیلان علم بندی حداکثر تا هفتم محرم انجام می شود و معمولا پس از سوم شهادت امام حسین (ع) این علمها را باز می کنند و به اصطلاح علم واچینی دارند.

اما این مراسم در مناطق کوهستانی شرق گیلان به گردش سال قمری بستگی نداشته بلکه در محدوده زمانی معینی از سال زراعی یعنی در تابستان و پس از برداشت محصول و در یک روز جمعه انجام می گیرد، چون مردم این منطقه ییلاق و قشلاق می کردند و روزگاری محرم در تابستان اتفاق افتاده است و آنان نیز در فصل تابستان در ییلاق عزاداری می کردند این آئین را همچنان در این تاریخ حفظ کرده اند.

علم واچینی طیق یک رسم قدیمی در بسیاری از امامزادههای مناطق دیلمان و عمارلو که سرزمین اصلی علویان محصوب می شود در اواسط تابستان برپا می شود.

علم را 10 روز قبل از علم واچینی در پارچه های رنگی بخصوص پارچه های سبز می پیچیدند و روز دهم که مصاف با روز جمعه است با دایر کردن بازار، ذبح گاو و گوسفند برای غذای زوار که از اطراف و اکناف در این مکان گرد می آیند و پس از سینه زنی و نوحه خوانی در عزای سالار شهیدان این آئین را به جا می آورند.

بقعه شاه شهیدان محل مدفن دو امامزاده به نام های امامزاده محمد و هادی (ع) منسوب به فرزندان امام زین العابدین بوده که به شاه شهیدان معروف است.

کد مطلب 1365925

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