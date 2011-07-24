کسب جایزه 20 هزار دلاری توسط خوشنویس یزدی

به گزارش خبرنگار مهر، استاد محمود رهبران که یکی از اساتید بنام در عرصه خوشنویسی کشور است و اکنون به‌ عنوان قطب هنر خوشنویسی یزد به شمار می‌رود، نزد استاد امیرخانی استاد بزرگ خوشنویسی ایران تلمذ کرده است.

وی به شیوه استادش نستعلیق را خوش می‌نویسد و با تاسی از صفات برجسته مرادش، سال‌هاست که متواضعانه قلم می‌زند.

در طول سال‌هایی که استاد رهبران به‌ عنوان مشاور دبیر جشنواره خوشنویسی رضوی فعالیت کرده است، سطح کیفی و تخصصی و اعتبار جشنواره دو چندان شده است.

سبک تخصصی استاد رهبران، مغتنم ‌ترین فرصت فنی برای جشنواره ملی خوشنویسی رضوی است که تولیت برگزاری آن بر عهده استان یزد است.

رهبران امروز استاد هنرآموزان جوان و خوش آتیه‌ای است که قرار است هنر قدسی خوشنویسی در یزد را به جایگاه شایسته ‌اش برسانند و امید است که در خاک هنرخیز یزد هنرمندانی چون او بالنده شوند.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان یزد ضمن تبریک موفقیت محمود رهبران در جشنواره بین المللی خوشنویسی حلیه گفت: هنرمندان خوشنویس در طول تاریخ پاسداران قرآن و عترت بوده‌اند و آیات و روایات را با رنج فراوان نسل به نسل به امانت انتقال داده‌اند تاکنون میراث عظیم فرهنگی جهان اسلام سرشار از دست نوشته های این بزرگان و مفاخر هنری ایران و جهان باشد.

محمود عالیشوندی از خط به عنوان شاخصه تمدن و فرهنگ هر ملت یاد کرد و اظهار داشت: انسان‌ها در طول تاریخ از خط به عنوان ابزاری جهت پیوند دادن فرهنگ خود با ملل و فرهنگ‌های دیگر بهره گرفته اند.

وی با بیان این ‌که هنر در بندگی خدا نقش اساسی داشته و دارد و ادیان الهی به عنوان فرهنگ سازان جامعه، هنر را در مسیر هدایت بشر به کار گرفته‌ اند گفت: زیبایی خوشنویسی با قداستی که در درون آن نهفته جایگاهی رفیع به این هنر شریف و الهی داده است.