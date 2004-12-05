به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از سايت خانه ملت ، شوراي پژوهشي مركز كه متشكل از ده عضو شامل پنج نماينده مجلس و پنج تن از نخبگان و اساتيد دانشگاهي هستند. پس از آغاز به كار مجلس هفتم ، طي پنج جلسه طرحهاي پژوهشي داراي اولويت را بررسي و از ميان عناوين پيشنهادي ، نه طرح را براي تهيه طرح تحقيقاتي و اجرا در دستور كار مركز پژوهشي قرار داده است.
اين طرحها شامل « آسيب شناسي فساد مالي – اداري »،« اصلاح ساختار برنامهريزي و بودجهريزي» «رفع موانع سرمايهگذاري در توليد و صنعت » ، « اصلاح ساختار شركتهاي دولتي »، « اصلاح روشهاي جذب دانشجو در دانشگاهها» ، « اصلاح نظام بانكي كشور» ، « بررسي و اصلاح روند انتصاب مديران » ، « بررسي سياستنامه نفتي» و «شناسايي مشكلات استخراج و فروش نفت و گاز» ، « استراتژي توسعة كشاورزي» ميباشد.
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