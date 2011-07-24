محمدعلی خطیبی مدیرعامل شرکت نشر الکترونیک ایران به خبرنگار مهر گفت: برای موفقیت در عرصه‌ بازی‌های رایانه‌ای نیازمند متن و داستان خوب هستیم. انیمیشن موفق "شکرستان" علاوه بر تکنیک خوب، داستان جذابی هم دارد، قصد داریم بازی آن را تولید کنیم.

وی افزود: ما با مرکز انیمیشن حوزه هنری توافقاتی در این زمینه داشتیم که اگر بتوانیم یک داستان خوب از انیمیشن "شکرستان" برای طراحی یک بازی ارائه کنیم تولید آن آغاز شود. موافقت کلی ریاست سازمان تبلیغات اسلامی در این باره اعلام شده است و پس از انجام برنامه‌ریزی‌های لازم، به دو صورت آنلاین و لوح فشرده آن را عرضه خواهیم کرد.

شرکت نشر الکترونیک ایران بازی ایرانی "کوهنورد" را آماده عرضه کرده است که از هشتم مردادماه در سراسر کشور توزیع می‌شود.