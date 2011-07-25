به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در حالی یکشنبه شب به کار خود در هند پایان داد که پینگپنگبازان اعزامی دختر و پسر کشورمان یک روز مانده به آغاز روز پایانی رقابتها، بدون کسب هیچ جایگاهی به کار خود پایان دادند.
در این دوره از رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که به میزبانی شهر دهلی نو برگزار شد 12 بازیکن از کشورمان در هر دو رده سنی نوجوانان و جوانان و هر دو بخش دختران و پسران شرکت داشتند اما نتیجه حضور آنها چیزی جز حذف زودهنگام از گردونه رقابتها و سقوط نسبت به اداوار گذشته این مسابقات نبود.
4 پله سقوط طی 2 سال
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا با دیدارهای تیمی آغاز شد. در این بخش از رقابتها تیم نوجوانان پسر با واگذاری نتایج دیدارهای برگزارشده در همان مرحله مقدماتی حذف شد و از صعود بازماند. تیم جوانان پسر هم اگرچه از مرحله مقدماتی صعود کرد اما در این مرحله مغلوب تیمهایی شد که بازیکنان آنها رنکینگ پایینتری نسبت به پینگپنگبازان ایران داشتند.
هنگکنگ و تایلند تیمهایی بودند که شکست برابر آنها در مرحله مقدماتی رقابتها برای تیم پسران جوان ایران کاملا دور از انتظار بود خصوصا اینکه باخت مقابل هنگکنگیها پس از 10 سال رقم خورد! در نهایت هم تیم جوانان پسر با شکست برابر قزاقستان نسبت به دوره پیشین مسابقات قهرمانی آسیا دو پله سقوط کرد و در رده نهم قرار گرفت. در این بخش تیم جوانان دختر نیز در رده یازدهم ایستاد.
این در حالی است که در رقابتهای سال گذشته ایران در رده هفتم جوانان آسیا قرار گرفته بود، اگرچه عنوان هفتمی مسابقات تایلند هم با دو پله سقوط نسبت به رقابتهای 2009 حاصل شده بود.
حذف زودهنگام در دیدارهای انفرادی و دوبل
در بخش انفرادی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا نیز به غیر از حامد باشت باوی - رده سنی نوجوانان - دیگر نمایندگان کشورمان در صعود از مرحله مقدماتی ناکام بودند. حتی در بخش دختران به غیر از یک گیم برده توسط زهرا علوی، نتیجه سایر دیدارها در تمام گیمها واگذار شد. باشتباوی هم که به عنوان تنها ایرانی به مرحله دوم انفرادی صعود کرده بود با شکست برابر "هیشک" هندی خیلی زود حذف شد.
در دیدارهای دوبل هم تیمهای ایرانی خیلی زود از دور رقابتها کنار رفتند و در این بخش هم نتیجه قابل توجهی عاید حال تیمهای ایرانی نشد.
بدترین عملکرد طی 16 دوره حضور
به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا سال 1983 در منامه بحرین برگزار شد. از آن سال تا کنون تیمهای ایرانی به غیر از رقابتهای 1994 ژاپن در سایر ادوار مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا شرکت داشتند و در خیلی از موارد به جمع هشت تیم برتر هم صعود کردند.
البته عملکرد تیمهای اعزامی ایران به رقابتهای 2008 سنگاپور و 2009 هند به مراتب بهتر از سایر ادوار برگزاری مسابقات بود. در این دو دوره که به ترتیب با حضور 12 و 13 تیم برگزار شد تیمهای اعزامی ایران به جمع هشت تیم برتر رسیده و عنوان پنجمی را کسب کردند اما این عنوانها با دو پله سقوط در مسابقات 2010 تایلند و بعد از آن رقابتهای امسال هند به رده نهم تنزل پیدا کرده است.
در بخش انفرادی هم اگرچه بازیکنان ایرانی تاکنون جایگاهی درمیان برتریهای نوجوان و جوان آسیا نداشتند اما حداقل اینکه در خیلی از ادوار از مرحله مقدماتی صعود میکردند. مانند رقابتهای 2009 هند که نوشاد عالمیان وارد جمع هشت بازیکن برتر شد اما در این مرحله به بازیکنی باخت که در نهایت هم قهرمان شد.
در هر صورت در جریان مسابقات امسال و در بخش تیمی، ایران صاحب سه برد و 9 باخت شد. در بخش انفرادی 22 باخت و هفت برد حاصل کار نمایندگان ایران بود. سه باخت و یک برد هم نتیجه عملکرد بازیکنان ایرانی در رقابتهای دوبل بود. در مجموع هم بازیکنان ایرانی حاضر در مسابقات دهلی نو در مجموع تنها صاحب 11 پیروزی شدند و نتیجه 34 دیدار دیگر خود را واگذار کردند.
با این نتایج و به نسبت بهبود وضعیت تنیس روی میز در ایران در مقایسه با سالهای گذشته، تیمهای نوجوان و جوان ایران در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا بدترین عملکرد را نسبت به 16 دوره حضور ایرانیها در این رقابتها داشتند.
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