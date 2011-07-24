خاکی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: پیش تولید فیلم تلویزیونی"عیدانه‌ای برای باران" به تازگی آغاز شده است. این تله فیلم در دفتر شکوفا فیلم تولید می شود و مجری طرح آن داریوش بابائیان است. نویسنده این تله فیلم مانند کارهای قبلی‌ام مهرنوش عبدی منفرد است. مدیر تولید فهیمه ساعی و سرمایه‌گذار میثم قنبری هستند.

وی ادامه داد: عوامل و بازیگران این پروژه در حال انتخاب هستند که بعد ازعقد قراداد نامشان را اعلام می‌کنم. این فیلم تلویزیونی تلفیق زندگی سه زوج است که با یکدیگر برخورد می‌کنند. یک جراح قلب، خانواده یک بیمار مرگ مغزی و دختری به نام باران که به پیوند قلب نیازمند است. زندگی این سه خانواده در مقطعی با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کند.

وی افزود: همچنین تولید فیلم تلویزیونی دیگری را در دست ساخت دارم. پس از این نیز قصد دارم ساخت دومین فیلم سینمایی‌ام با نام "زندگی من" را آغاز کنم.

خاکی فیلم سینمایی"اینجا تاریک نیست" را برای اکران دوم عید سعید فطر در نوبت نمایش دارد.