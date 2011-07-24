سامانه تور مجازی منطقه آزاد ارس رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نصیری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این سامانه بر روی لوح فشرده پیاده سازی شده و در قالب یک بسته نرم افزاری با هدف اطلاع رسانی و آشنایی بیشتر گردشگران با منطقه آزاد ارس و ایجاد امکان بازدید مجازی تولید و توزیع خواهد شد.

نصیری اظهار داشت: بخش اصلی این سامانه بهره گیری از تصاویر پانوراما برای دید 360درجه بخش های مختلف نقاط گردشگری است که امکان بازدید شبیه به فضای واقعی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه این سامانه بصورت آنلاین و تحت وب نیز طراحی شده و به دو زبان در دسترس کاربران داخلی و خارجی خواهد بود تصریح کرد: در این سامانه علاوه بر توضیحات متنی در خصوص جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ارس، تصاویر بسیار زیبا ، فیلم های معرفی و نقشه موقعیتی جاذبه های گردشگری نیز گنجانده شده است.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس همچنین از راه اندازی سایت "سفر به ارس" خبر داد و گفت: سایت سفر به ارس نیز همزمان با سامانه تور مجازی رونمایی می شود.

نصیری افزود: این سایت اطلاعات کاملی از منطقه آزاد ارس، نقاط گردشگری، بسته های مسافرتی، جاذبه ها و صنایع دستی محلی، اقامت و تغذیه در منطقه و اطلاعات ضروری را در اختیار گردشگران قرار می دهد.

وی با اشاره به نیازهای کاربران اینترنتی به اطلاعات گردشگری و تفریحی منطقه آزاد ارس تصریح کرد: سایت اصلی سازمان منطقه آزاد ارس به جهت تنوع فعالیتی این سازمان و وجود محتوای متنوع در حوزه های مختلف خبری، اقتصادی،گردشگری،عمرانی و فرهنگی پاسخگوی نیاز مخاطبان حوزه سفر و گردشگری نبوده و در همین راستا سامانه تورمجازی و سایت اختصاصی سفر به ارس طراحی و ارائه شده است.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس همچنین تاکید کرد: باشگاه وبلاگ نویسان مسافران ارس در سایت سفر به ارس برای ثبت خاطرات و یادداشتهای گردشگران و مسافران به منطقه آزاد ارس راه اندازی شده و بخشی نیز برای ارسال عکس توسط کاربران در نظر گرفته شده است.