گردشگران تابستانه گلستان 15 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگویی خبری افزود: در این راستا دو میلیون و 620 هزار و 22 نفر با خودرو شخصی، 737 هزار و 982 نفر با اتوبوس و 11 هزار و 875 نفر با قطار و 9 هزار و 108 نفر نیز با هواپیما وارد استان گلستان شده‌اند.

وی تصریح کرد: از این تعداد مسافر ورودی 7 هزار و 275 نفر در هتل‌ها، 7 هزار و 320 مسافر در مدارس و 3 هزار و 694 نفر در میهمانپذیرها و همچنین 10 هزار و 680 نفر در کمپ‌های موقت و 125 هزار و 680 مسافر در چادرهای مسافرتی در پارک‌ها، حاشیه جاده‌ها و خیابان‌ها اقامت داشته‌اند.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، بیان داشت: آمار ورودی مسافر دراین مدت نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته است.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: با ایجاد امنیت، نظم و ایجاد محیطی سالم و رفاه نسبی خدمات شایسته‌ای برای مسافران فراهم آمده و شاهد رشد گردشگران و مسافران ورودی به نگارستان ایران باشیم.

عباسی افزود: ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان، با هدف فراهم کردن تسهیلات لازم و هماهنگی و تعامل بین تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با سفر تشکیل شده و برای مدت شش سال پیاپی به ریاست استاندار و قائم مقامی معاون عمرانی استانداری و دبیری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قالب 10 کمیته و حضور بالغ بر 50 دستگاه اجرایی و بسیج 20 هزار نفر نیرو فعالیت دارد.

وی همچنین از بازدید بیش از 10 هزار گردشگر از موزه‌ها و بناهای تاریخی گلستان، در ایام تابستان خبر داد و گفت: از ابتدای تابستان امسال تا کنون، تعداد 10 هزار و 663 بازدید از موزه ها و بناهای تاریخی استان گلستان، به عمل آمده است.

دبیر ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان گفت: دراین راستا، در ایام تابستان امسال، 3 هزار و 398 گردشگر از موزه گرگان، 3 هزار و 793 مسافر از برج قابوس گنبد و 3 هزار و 472 نفر نیز از کاخ موزه گرگان بازدید کرده‌اند.

عباسی با اشاره به اینکه موزه‌ها و اماکن تاریخی و باستانی استان گلستان از جاذبه‌های مناسب گردشگری این استان به شمار می‌روند و در جذب گردشگران به این استان موثر هستند، اذعان داشت: هرساله آمار بی‌شماری از مسافران در ایام نوروز و تابستان از این آثار دیدن می‌کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: گردشگران ورودی به نگارستان ایران، ضمن بازدید از این آثار باستانی و دیدنی، با قدمت دیرینه وکهن این سرزمین آشنا شوند.