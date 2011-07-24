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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

عباسی:

گردشگران تابستانه گلستان 15 درصد رشد یافت

گردشگران تابستانه گلستان 15 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای گلستان گفت: از ابتدای تابستان امسال تاکنون، سه میلیون و 378 هزار و 977 مسافر وارد استان شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگویی خبری افزود: در این راستا دو میلیون و 620 هزار و 22 نفر با خودرو شخصی، 737 هزار و 982 نفر با اتوبوس و 11 هزار و 875 نفر با قطار و 9 هزار و 108 نفر نیز با هواپیما وارد استان گلستان شده‌اند.

وی تصریح کرد: از این تعداد مسافر ورودی 7 هزار و 275 نفر در هتل‌ها، 7 هزار و 320 مسافر در مدارس و 3 هزار و 694 نفر در میهمانپذیرها و همچنین 10 هزار و 680 نفر در کمپ‌های موقت و 125 هزار و 680 مسافر در چادرهای مسافرتی در پارک‌ها، حاشیه جاده‌ها و خیابان‌ها اقامت داشته‌اند.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، بیان داشت: آمار ورودی مسافر دراین مدت نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته است.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: با ایجاد امنیت، نظم و ایجاد محیطی سالم و رفاه نسبی خدمات شایسته‌ای برای مسافران فراهم آمده و شاهد رشد گردشگران و مسافران ورودی به نگارستان ایران باشیم.

عباسی افزود: ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان، با هدف فراهم کردن تسهیلات لازم و هماهنگی و تعامل بین تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با سفر تشکیل شده و برای مدت شش سال پیاپی به ریاست استاندار و قائم مقامی معاون عمرانی استانداری و دبیری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قالب 10 کمیته و حضور بالغ بر 50 دستگاه اجرایی و بسیج 20 هزار نفر نیرو فعالیت دارد.

وی همچنین از بازدید بیش از 10 هزار گردشگر از موزه‌ها و بناهای تاریخی گلستان، در ایام تابستان خبر داد و گفت: از ابتدای تابستان امسال تا کنون، تعداد 10 هزار و 663 بازدید از موزه ها و بناهای تاریخی استان گلستان، به عمل آمده است.

دبیر ستاد تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان گفت: دراین راستا، در ایام تابستان امسال، 3 هزار و 398 گردشگر از موزه گرگان، 3 هزار و 793 مسافر از برج قابوس گنبد و 3 هزار و 472 نفر نیز از کاخ موزه گرگان بازدید کرده‌اند.

عباسی با اشاره به اینکه موزه‌ها و اماکن تاریخی و باستانی استان گلستان از جاذبه‌های مناسب گردشگری این استان به شمار می‌روند و در جذب گردشگران به این استان موثر هستند، اذعان داشت: هرساله آمار بی‌شماری از مسافران در ایام نوروز و تابستان از این آثار دیدن می‌کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: گردشگران ورودی به نگارستان ایران، ضمن بازدید از این آثار باستانی و دیدنی، با قدمت دیرینه وکهن این سرزمین آشنا شوند.

کد مطلب 1366006

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