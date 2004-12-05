آخرين مهلت براي ثبت نام در جام رسانه ها اعلام شد

به گزارش خبرنگار "مهر" كميته تربيت بدني انجمن صنفي روزنامه نگاران پس از برگزاري مسابقات بيليارد و تنيس روي ميز ويژه خبرنگاران و روزنامه نگاران اين بار اقدام به برگزاري مسابقات فوتسال كرده است.

به همين خاطر اين كميته از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران دعوت كرد براي شركت در مسابقات فوتسال تا يكشنبه، 22 آذر ماه در دفتر انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، ثبت نام كنند.

هر تيم متشكل از 8 نفر بازيكن، يك مربي و يك سرپرست خواهد بود و قرار است اين مسابقات از اواخر آذرماه آغاز شود.

