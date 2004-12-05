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۱۵ آذر ۱۳۸۳، ۱۵:۴۹

از سوي كميته تربيت بدني انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران ؛

آخرين مهلت براي ثبت نام در جام رسانه ها اعلام شد

كميته تربيت بدني انجمن صنفي روزنامه نگاران آخرين مهلت ثبت نام مسابقات فوتبال جام رسانه ها را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار "مهر" كميته تربيت بدني انجمن صنفي روزنامه نگاران پس از برگزاري مسابقات بيليارد و تنيس روي ميز ويژه خبرنگاران و روزنامه نگاران اين بار اقدام به برگزاري مسابقات فوتسال كرده است.
به همين خاطر اين كميته از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران دعوت كرد براي شركت در مسابقات فوتسال تا يكشنبه، 22 آذر ماه در دفتر انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، ثبت نام كنند.
هر تيم متشكل از 8 نفر بازيكن، يك مربي و يك سرپرست خواهد بود و قرار است اين مسابقات از اواخر آذرماه آغاز شود.

کد مطلب 136602

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