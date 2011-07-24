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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

میرمحمدی:

جریان انحرافی قصد داشت مردم را از مسیر ولایت فقیه منحرف کند

جریان انحرافی قصد داشت مردم را از مسیر ولایت فقیه منحرف کند

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع جریان انحرافی را شعبه‌ای از فتنه سال 88 دانست و افزود: جریان انحرافی با تفسیرهای نابه‌جا قصد داشت جامعه اسلامی را از مسیر ولایت فقیه منحرف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و‌المسلمین سیدجمال‌الدین میرمحمدی صبح امروز در جمع مدیران‌، مسئولان و کارکنان صنعت بنیان موتور وابسته به وزارت دفاع مستقر در شمال غرب کشور با بیان اینکه اگر از مسیر ولایت فقیه منحرف شویم، جامعه با گمراهی و انحراف مواجه می‌شود، اظهار داشت: امروز تکلیف همه ما اطاعت‌پذیری کامل از ولایت فقیه است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در زمان حاضر توانسته به پیشرفت‌های چشمگیر و افتخار‌آفرین صنعت دفاعی دست یابد، ‌اظهار داشت: تجربه ثابت کرده که در هر تحریم و شرایط سخت و دشوار جمهوری اسلامی ایران نه تنها عقب‌نشینی نکرده‌ بلکه تحریم‌ها باعث رشد و ارتقای کشورمان شده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه صنعت دفاعی کشور طی 30 سال بعد از انقلاب، رشد و رونق بسیار خوبی پیدا کرده‌ و به لطف خدا و همت نخبگان و خبرگان کشور به پیشرفت‌های زیادی در عرصه‌های مختلف از زیر دریا تا فضا دست یافته‌ایم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اسلام دین شکوفایی، پویایی و تحرک است، خاطرنشان کرد: خداوند از مسلمانان انتظار رشد و پیشرفت و توسعه روزافزون داشته که این رویکرد با خمودگی و کسالت عمیقاً در تعارض است‌.

میرمحمدی بیان داشت: بر سر راه هر پیشرفتی ترس و تردیدی وجود دارد ترس از اقدام به کار و تردید از رسیدن به نتیجه دلخواه، این دو مانع مهمی است که اگر از سر راه برداشته نشود، امکان پیشرفت وجود نخواهد داشت و پادزهر این موانع دستیابی به همت است؛ همت جایی برای ترس و تردید نمی‌گذارد‌.

وی افزود: برای رسیدن به جامعه اسلامی و ارزشی هر چه شناخت از رهبری و ولایت فقیه بیشتر باشد اطاعت پذیری از ایشان نیز بیشتر می‌شود، اما اگر از مسیر ولایت منحرف شویم جامعه با گمراهی و انحراف مواجه می‌شود و امروز در شرایط حساس جهانی تکلیف ما اطاعت‌پذیری کامل از ولایت فقیه است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع اضافه کرد: در فتنه سال 88 همه مخالفان داخلی و خارجی حضور داشتند و هدف اصلی آنان مخدوش کردن اصل مترقی ولایت فقیه بود، اما به لطف خدا و درایت مقام معظم رهبری‌ و آگاهی مردم به سلامت از فتنه عبور کردیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیز جریان انحرافی مدعیان دروغین ارتباط با امام زمان (عج) شعبه‌ای از همان فتنه سال 88 است که با تفسیرهای نابه‌جا قصد داشتند مردم و جامعه اسلامی ایران را از مسیر ولایت فقیه منحرف کنند.

میرمحمدی آغاز انحرافات اخیر را در فقدان بصیرت و دور شدن از مبانی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و اصل مترقی ولایت فقیه دانست‌.

کد مطلب 1366031

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