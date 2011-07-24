جریان انحرافی قصد داشت مردم را از مسیر ولایت فقیه منحرف کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و‌المسلمین سیدجمال‌الدین میرمحمدی صبح امروز در جمع مدیران‌، مسئولان و کارکنان صنعت بنیان موتور وابسته به وزارت دفاع مستقر در شمال غرب کشور با بیان اینکه اگر از مسیر ولایت فقیه منحرف شویم، جامعه با گمراهی و انحراف مواجه می‌شود، اظهار داشت: امروز تکلیف همه ما اطاعت‌پذیری کامل از ولایت فقیه است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در زمان حاضر توانسته به پیشرفت‌های چشمگیر و افتخار‌آفرین صنعت دفاعی دست یابد، ‌اظهار داشت: تجربه ثابت کرده که در هر تحریم و شرایط سخت و دشوار جمهوری اسلامی ایران نه تنها عقب‌نشینی نکرده‌ بلکه تحریم‌ها باعث رشد و ارتقای کشورمان شده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه صنعت دفاعی کشور طی 30 سال بعد از انقلاب، رشد و رونق بسیار خوبی پیدا کرده‌ و به لطف خدا و همت نخبگان و خبرگان کشور به پیشرفت‌های زیادی در عرصه‌های مختلف از زیر دریا تا فضا دست یافته‌ایم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اسلام دین شکوفایی، پویایی و تحرک است، خاطرنشان کرد: خداوند از مسلمانان انتظار رشد و پیشرفت و توسعه روزافزون داشته که این رویکرد با خمودگی و کسالت عمیقاً در تعارض است‌.

میرمحمدی بیان داشت: بر سر راه هر پیشرفتی ترس و تردیدی وجود دارد ترس از اقدام به کار و تردید از رسیدن به نتیجه دلخواه، این دو مانع مهمی است که اگر از سر راه برداشته نشود، امکان پیشرفت وجود نخواهد داشت و پادزهر این موانع دستیابی به همت است؛ همت جایی برای ترس و تردید نمی‌گذارد‌.

وی افزود: برای رسیدن به جامعه اسلامی و ارزشی هر چه شناخت از رهبری و ولایت فقیه بیشتر باشد اطاعت پذیری از ایشان نیز بیشتر می‌شود، اما اگر از مسیر ولایت منحرف شویم جامعه با گمراهی و انحراف مواجه می‌شود و امروز در شرایط حساس جهانی تکلیف ما اطاعت‌پذیری کامل از ولایت فقیه است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع اضافه کرد: در فتنه سال 88 همه مخالفان داخلی و خارجی حضور داشتند و هدف اصلی آنان مخدوش کردن اصل مترقی ولایت فقیه بود، اما به لطف خدا و درایت مقام معظم رهبری‌ و آگاهی مردم به سلامت از فتنه عبور کردیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیز جریان انحرافی مدعیان دروغین ارتباط با امام زمان (عج) شعبه‌ای از همان فتنه سال 88 است که با تفسیرهای نابه‌جا قصد داشتند مردم و جامعه اسلامی ایران را از مسیر ولایت فقیه منحرف کنند.

میرمحمدی آغاز انحرافات اخیر را در فقدان بصیرت و دور شدن از مبانی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و اصل مترقی ولایت فقیه دانست‌.