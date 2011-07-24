ارائه تسهیلات برای اجرایی شدن طرحهای کلان ضروری است

علی شهریار پوردرگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی وضعیت اشتغال و سرمایه گذاری استانها و بررسی طرح تحول اقتصادی در امور اقتصادی و تولیدی از مهمترین اهداف برگزاری این نشست به شمار می رود.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی خاص حاکم برای استانها افزود: شناسایی مباحث مشترک استانها برای تدوین برنامه ای جامع و اجرایی و عملیاتی کردن آن برنامه در راستای بهره گیری از پتانسیلهای استانهای منطقه چهار کشور از دیگر اهداف برگزاری این همایش محسوب می شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری بر ضرورت حفظ اشتغال موجود در طرح های کلان اقتصادی تأکید و تصریح کرد: ارائه تسهیلات لازم برای تکمیل و اجرایی شدن سریع تر طرح های کلان اقتصادی پایداری اشتغال در کشور را به دنبال دارد.

