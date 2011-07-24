دانشمند بین المللی ایران در شاخه شیمی شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد شیمی واحد مشهد در مقاله "نقش ایران در تولید دانش جهانی طی 20 سال گذشته" در جدول اسامی دانشمندان بین المللی ایران در شاخه شیمی قرار گرفت.

دکتر فاطمه فراش بامحرم براساس بازه زمانی سال 1991 الی 2010 با رتبه 6 هزار و 438 مقام بیست و دوم و برمبنای تعداد ارجاعات مقام سی و چهارم را کسب کرده است.

گفتنی است، وی دارنده پایان نامه برتر دکتری در چهارمین جشنواره فردوسی، پژوهشگر برتر چهارمین و پنجمین جشنواره دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگر برتر منطقه 9 و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز است.