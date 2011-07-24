گلچین خاطرات سردار شهید بابا نظر منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی غلامی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این کتابچه که مراحل تهیه آن از شش ماه قبل آغاز شده است، گلچینی از کتاب ناگفته های بابانظر است.

وی افزود: کتابچه خاطرات شهید بابانظر شامل 10 خاطره از خانواده شهید، همرزمان و نزدیکان اوست که به زودی مطالب جامع آن در کتاب "ناگفته های بابانظر" منتشر خواهد شد.

وی چاپ کتابچه را حاصل تلاش کمیته نشریه ستاد یادواره شهید نظر نژاد برشمرد و تصریح کرد: جمع آوری ناگفته های بابانظر نیازمند همراهی و همکاری همه همرزمان و همسنگران آن شهید است تا بتوانیم در پیشبرد اهداف خود در راستای تهیه این کتاب ارزشمند موفق باشیم.

دبیر ستاد یادواره شهید نظر نژاد اذعان کرد: این کتابچه همزمان با یادواره بزرگ شهید نظرنژاد که در اوایل مردادماه جاری برگزار می شود، توزیع خواهد شد.