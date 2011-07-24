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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

غلامی:

گلچین خاطرات سردار شهید بابا نظر منتشر شد

گلچین خاطرات سردار شهید بابا نظر منتشر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد یادواره شهید نظرنژاد از انتشار نخستین کتابچه گلچین خاطرات سردار شهید بابانظر در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی غلامی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این کتابچه که مراحل تهیه آن از شش ماه قبل آغاز شده است، گلچینی از کتاب ناگفته های بابانظر است.

وی افزود: کتابچه خاطرات شهید بابانظر شامل 10 خاطره از خانواده شهید، همرزمان و نزدیکان اوست که به زودی مطالب جامع آن در کتاب "ناگفته های بابانظر" منتشر خواهد شد.

وی چاپ کتابچه را حاصل تلاش کمیته نشریه ستاد یادواره شهید نظر نژاد برشمرد و تصریح کرد: جمع آوری ناگفته های بابانظر نیازمند همراهی و همکاری همه همرزمان و همسنگران آن شهید است تا بتوانیم در پیشبرد اهداف خود در راستای تهیه این کتاب ارزشمند موفق باشیم.

دبیر ستاد یادواره شهید نظر نژاد اذعان کرد: این کتابچه همزمان با یادواره بزرگ شهید نظرنژاد که در اوایل مردادماه جاری برگزار می شود، توزیع خواهد شد.

کد مطلب 1366049

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