شورای مشاوران جوان همدان باید نیروهای متخصص را شناسایی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مرادی اظهار داشت: در 10 سال آینده شکل مدیریتی استان همدان تغییر خواهد کرد و مدیران کل بازنشسته می شوند.

وی با بیان اینکه مجموعه جوانان استان همدان از ظرفیت ها و توانمندی های بالایی برخوردارند، گفت: شورای مشاوران جوان استان همدان توانایی تبدیل شدن به الگو برای سایر استان ها را داراست.

مرادی با اشاره به اینکه طبق نظر استاندار، شورای مشاوران جوان از شوراهای فعال استان همدان است، گفت: همدان به عنوان استانی نمونه در این امر در کشور شناخته شده است.

رئیس گروه مشاوران جوان استان همدان با تاکید بر اینکه فعالیت های جوانان در شورا، رسالت و وظیفه آنها در قبال خون شهدا و امام راحل (ره) است، گفت: دبیران کارگروه ها باید فعال تر از گذشته عمل کنند و در پیشنهاد و ارائه طرح های خود دقت بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه طرح موضوع بسیار آسان تر از تشخیص عملیاتی بودن آن است، اظهار داشت: مشاوران دستگاه ها باید با نگاهی بازتر، کارشناسانه تر و با تحقیق، طرح ها را بررسی کنند تا نتیجه بخش باشد.

مشاور استاندار در امور جوانان به لزوم فرهنگ سازی در جامعه تأکید کرد و افزود: فرهنگ سازی در خصوص امور مثبت جامعه ضروری است.

مرادی فضای حاکم بر جامعه را فضایی مملو از امنیت، شادابی، رفاه و آسایش دانست و عنوان کرد: نیروی جوان تفکری ویژه دارد و باید این تفکر ویژه در ادارت و جامعه گسترش و اشاعه یابد.

رئیس گروه مشاوران جوان استاندار همدان با بیان اینکه عامل اصلی همه موفقیت ها، علاقه و توانمندی است، ادامه داد: جوانان باید از کسالت های فردی واجتماعی دور باشیند و با تکبر مانع رشد و تعالی خد نشوند.

وی از تشکیل مجلس مشورتی خبر داد وعنوان کرد: اولین دوره فعالیت این مجلس بزودی آغاز خواهد شد و دستگاه ها باید کارگروه های مربوطه را در ادارات خود تشکیل دهند و دو یا سه نماینده در مجلس مشورتی داشته باشند.

وی با بیان اینکه در 10 سال آینده شکل مدیریتی استان همدان تغییر خواهد کرد و مدیران کل بازنشسته می شوند، گفت: شورای مشاوران جوان باید نیروهای متخصص، متعهد و معتقد را شناسایی و برای مدیریت در ادارت آماده و معرفی کند.