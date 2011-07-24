کارگروه بانوان فرهیخته در همدان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه صبح یکشنبه در کارگروه بانوان ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان همدان اظهار داشت: از توان این افراد در شناسایی آسیبها جامعه و به ویژه در حوزه عفاف و حجاب و خانواده و ارائه راهکارهای مورد نیاز استفاده می شود.

وی با تأکید بر حمایت از مراسم ویژه بانوان و به ویژه اعزام مبلغه به روستاها در مناسبتهای مختلف، اظهار داشت: برای اجرای تمامی طرح ها و مناسبت های امور بانوان اعتبار در نظر گرفته شده که به زودی ابلاغ می شود.

حجت الاسلام آزادیخواه آسیب شناسی در برنامه های حوزه خواهران را ضروری دانست و گفت: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی باید این امر را به انجام برساند.

وی افزود: امور بانوان باید در سهم گیری فعالیت های مختلف از جمله اعزام مبلغ دقت نظر بیشتری داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان همچنین بر ایجاد انگیزه معنوی در مربیان آموزشی واستفاده از افراد تأثیرگذار در اجرای برنامه ها تاکید کرد.

آزادیخواه توجه به موضوع عفاف و حجاب، مدیریت در اجرای برنامه ها و توجه هر چه بیشتر در برنامه گفتمانهای دینی را نیز ضروری برشمرد.