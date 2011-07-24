تولد "سیمون بولیوار" روزی بزرگ برای آمریکایی ها است

مراسم دویست و بیست وهشتمین سالگرد تولد "سیمون بولیوار" در تهران با حضور مقامات ونزوئلایی و دیپلماتهای برخی از کشورها برگزار شد.

این مراسم با حضور نمایندگان سفارت ونزوئلا در تهران، کشورهای بولیواری و گروه آلبا ابتدا با نواختن سرود ملی ونزوئلا و نثار تاج گل به مجسمه سیمون بولیوار برگزار شد.

چاوز در کنار کاسترو

در ادامه "نستور زابرانو" کاردار سفارت ونزوئلا در تهران در سخنانی گفت : امروز در تاریخ 24 جولای به مناسبت تولد سیمون بولیوار دور هم جمع شدیم تا تولد وی را جشن بگیریم. امروز روزی بزرگ نه تنها برای ونزوئلایی ها، بلکه برای تمام مردم جامعه آمریکا است. بولیوار 200 سال پیش زمانی که 28 ساله بود، تلاش زیادی را برای به ثمر رسیدن انقلاب مردم ونزوئلا انجام داد.

وی در ادامه به تلاشهای سیمون بولیوار برای آزادی ونزوئلا پرداخت و گفت : به مسیری که باعث شد تا امروز گردهم آییم بنگریم و باید در انتظار توسعه جاده ها و پیشرفت باشیم، اما در عین راه در این مسیر تهدیدهای واقعی نیز وجود دارد.

نستور زابرانو تاکید کرد: باید در این مسیر "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا را الگوی خود قرار دهیم که با وجود شرایط دشوار بیماری همچنان به فعالیت سیاسی خود ادامه می دهد و همچنان رهبر ونزوئلایی ها است.