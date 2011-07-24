4700 نفر در آموزشگاه های فنی و حرفه ای همدان آموزش دیدند

سید مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت آقایان افزون بر 335 هزار نفر ساعت و خانم ها افزون بر 680 هزار نفر ساعت از این آموزش ها بهره مند شده اند.

باقری افزود: در سه ماهه نخست سال جاری در مجموع بیش از یک میلیون نفرساعت آموزش فنی وحرفه ای در آموزشگاه های آزاد استان همدان ارائه شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان افزود: در حال حاضر در 129 آموزشگاه وی‍ژه خواهران، 12 آموزشگاه ویژه برادران و 48 آموزشگاه دومنظوره در استان همدان فعال است.

باقری اظهار داشت: بیش از 200 حرفه آموزشی در این آموزشگاه ها ارائه می شود.

سید مهدی باقری با بیان اینکه سازمان متبوع در راستای ایجاد اشتغال و حمایت از بخش خصوصی، آموزش های مهارتی را در قالب آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای ارائه می کند، گفت: متقاضیان باید با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ها برای کسب مجوز تاسیس آموزشگاه اقدام کنند.

وی تاکید کرد: در پایان دوره های آموزشی این آموزشگاهها، از کارآموزان آزمون گرفته می شود که در صورت کسب امتیاز لازم در آزمون کتبی و عملی موفق به دریافت گواهینامه مهارت خواهند شد.