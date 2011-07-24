مبلغان از بیان مطالب بدون سند خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی قبل از ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی واعظون در پژوهشکده باقرالعلوم(ع) با بیان اینکه امروز رقبای زیادی برای مبلغان وجود دارد گفت: مبلغان باید از بیان مطالب سست و بی‌پایه و بدون سند به صورت جدی بپرهیزند زیرا با وجود رقبای فراوان این مطالب اثری در جوانان نخواهد داشت.



وی با بیان اینکه تبلیغ منشا قرآنی دارد و واژه ای روشن است اظهارداشت: تبلیغ یعنی اینکه ما باید پیام خدا را به مردم برسانیم و شرط اول برای ابلاغ این پیام این استکه مطالب را به خوبی به شنونده منتقل کنیم.



تاکید بر غنی شدن محتوای منابر



استادی با تاکید بر لزوم غنی کردن محتوای تبلیغ تصریح کرد: مبلغ باید محکمات را بگوید، متشابهات را نگوید، از بیان مطالبی که سئوال ایجاد می کند پرهیز کند و تا مطلبی برای خودش هضم نشده است برای دیگران مطرح نکند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: بیان مطالب متشابه، سست و بدون مدرک از آسیب های تبلیغ است که در برخی از جلسات و منابر دیده می شود.



وی افزود: بسیاری از منبری ها در تهیه مطالب مشکل دارند و گرفتار این مسایل می شوند زیرا به کتابهای بازاری و دم دستی و مسموعات اکتفا می کنند و وقت مناسبی برای مطالعه نمی گذارند.



آیت الله استادی طرح مسائل اختلافی را از دیگر مشکلات منابر دانست و تصریح کرد: گاهی در موضوعی اقوال مختلفی وجود دارد که واعظ به علت نداشتن منبع مطالعه قولی را مطرح می کند و منبری دیگری قول مخالف آن را بیان می کند و موجب سردرگمی شنونده می شود که در روضه ها این موارد زیاد رخ می دهد.



منبری باید مطالعه داشته باشد



وی اضافه کرد: نداشتن مطالعه برای منبر و وقت نگذاشتن برای آن باعث می شود تا منبر با تکیه بر مسایل اختلافی، سست، بی مدرک و ... برگزار شود و آسیبهایی ایجاد می کند.



آیت الله استادی بیان شبهات در منابر و رسانه ها را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: بحث شبهات و پاسخ به آن بسیار حساس است؛ باید سعی کنیم که در گفته ها شبهات را مطرح نکنیم، باید شبهه ضعیف و پاسخ آن قوی مطرح شود.



شبهات را قوی مطرح نکنیم



وی اضافه کرد: گاهی منبری برای اینکه قدرت علمی خود را نشان دهد شبهه را قوی مطرح می کند و تصور می‌کند پاسخش هم قوی است اما شبهه به خوبی در اذهان شکل می‌گیرد اما ممکن است پاسخ مناسبی ارایه نشود و مخاطب دچار دوگانگی خواهد دش.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: مردم و جوانان علاوه بر مبلغان رسانه ها و اطلاعات عرضی زیادی از مسایل مختلف دارند بنابراین اگر مطالب سست باشد مورد توجه آنها قرار نخواهد گرفت.



وی اظهارداشت: ما رقبای فراوانی در دنیا داریم و باید مطالبمان را عقلانی، مستند و محکم و متقن ارایه کنیم و اطلاعات و مطالعاتمان زیاد باشد.



تاکید بر دقت در بیان مسایل شرعی



آیت الله استادی بر لزوم دقت در بیان مسائل شرعی و احکام تاکیدکرد و گفت: گاهی در رسانه ها برخی از مسایل شرعی بیان می شود که با توجه به کثرت مراجع و فتاوا اشتباهاتی رخ می دهد و باید دقت زیادی صورت گیرد.



پرهیز از آمارگرایی در پاسخ به شبهات



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه نباید در پاسخ به شبهات به حجم و کمیت اکتفا کنیم بیان داشت: گاهی گفته می‌شود که به بیش از 500 هزار سئوال و شبهه دینی پاسخ داده ایم که کار خوبی است اما نباید تنها به آمار بسنده کنیم و باید میزان اثرگذاری و درست بودن پاسخها را بازخوردگیری کنیم.



استادی با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره مهدویت اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب در موضوع مهدویت بر بیان مطالب از روی منبع و مصدر معتبر و احادیث دقیق تاکید داشتند و مبلغان نیز نباید از احادیث غیر معتبر استفاده کنند.



وی با قدردانی از زحمات مسئولان راه اندازی سایت واعظون تصریح کرد: در ضرورت راه اندازی این سایت تردیدی نیست و خدمت بزرگی برای مبلغان است البته برنامه ها باید با محتوای درست باشد و در آن شهل انگاری صورت نگیرد.

