سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سیستمها در مراکز و میادینی نصب می شوند که از نقاط مرکزی شهر فاصله دارند و به همین خاطر صدای اذان در این نقاط شنیده نشده یا به سختی به گوش می رسد.
وی با بیان اینکه تاکنون میادین مینودر، جانبازان، ارتش، حافظ و ایران دوچرخ شهرک مینودر از این سیستم بهره مند شدهاند افزود: این سیستم تا فرارسیدن ماه مبارک رمضان در پنج نقطه دیگر شهر که با نظر شورای اقامه نماز مشخص خواهد شد نصب می شود.
وزیری نژاد در خصوص برنامههای این سازمان در ماه مبارک رمضان از احیاء نماز جماعت و بیان مسائل شرعی در پنج پارک سطح شهر خبر داد و تصریح کرد: پارک پامچال در مینودر و پارک لاله در میدان جانبازان آبگیلک مراکزی هستند که تا کنون زمینه برگزاری این برنامه ها فراهم شده و در چندین نوبت نماز جماعت در این مکانها برگزار شده است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری از اهدا بستههای معنوی به 30 هزار نفر از دختران و پسران روزه اولی در سطح شهر خبر داد و اضافه کرد: این بستهها شامل کتاب، سی دی مرتبط با نماز و روزه، احکام شرعی، مسابقه و سرگرمی است که به دختران 9 ساله و پسران 15 ساله ای که در مساجد ثبت نام کنند اهدا می شود.
وی بیان کرد: در سال قبل 20 هزار نفر از کودکان و نوجوانان در طرح روزه اولی ها شرکت کردند که امسال این تعداد به 30 هزار نفر خواهد رسید.
وی از برگزاری مسابقات قرآن، اذان، دیدار با خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد، فضاسازی شهر هماهنگ با مناسبتهای مختلف ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: امسال سعی شده به سطح کیفی برنامهها افزوده شده و زمان برگزاری برخی از آن ها بعد از افطار باشد.
وزیری نژاد از طرح تعویض قرآنهای فرسوده با قرآنهای جدید به صورت رایگان خبر داد و عنوان کرد: در این راستا و متناسب با برنامههای فرهنگی پیش بینی شده درصددیم سطح مطالعه در استان را افزایش دهیم.
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