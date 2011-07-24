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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

در مازندران/

30 درصد وصولی مالیات توسط شرکت های دولتی است

30 درصد وصولی مالیات توسط شرکت های دولتی است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت: 30 درصد وصولی مالیات مازندران در سال جاری توسط شرکتهای دولتی انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم ارزبین ظهر یکشنبه در دیدار مسئولان مالیاتی مازندران در استانداری افزود: کارکنان دولتی، کارکنان غیردولتی، مالیات مشاغل، مستغلات و سایر درآمدها در ردیف مالیات های وصولی این اداره کل در سال گذشته بوده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون 440 هزار پرونده مالیاتی در مازندران وجود دارد.
 
مدیرکل امورمالیاتی مازندران با اشاره به اینکه میزان سرانه مالیات در سال 89 بالغ بر 96 میلیون تومان بوده است، تصریح کرد: موجودی پرونده های مالیاتی مازندران در سال گذشته 663 هزار فقره بوده است.
 
ارزبین بیان داشت: تعداد 186 هزار فقره اظهارنامه مالیاتی در تیرماه امسال تکمیل شده که 22 هزار فقره به صورت الکترونیکی دریافت شده است.
 
وی پیش بینی کرد: تعداد اظهار نامه های مالیاتی مازندران تا دو ماه آینده به 213 هزارفقره خواهد رسید.
 
وی تعداد ادارات مالیاتی شهرستانهای استان را 34 اداره عنوان کرد و افزود: 11 اداره مالیاتی شهرهای استان استیجاری است.
 
وی تعداد کارکنان ادارات مالیاتی استان را 991 نفر اعلام کرد و گفت: 83 درصد کارکنان ادارات مالیاتی استان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
 
ارزبین اظهار داشت: میزان وصولی مالیاتی مازندران در سال 89 بالغ بر 292 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال 88 بالغ بر 30.5 درصد رشد داشته است.
کد مطلب 1366103

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