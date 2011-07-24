آغاز پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین برآبادی ظهر یکشنبه در جلسه کمیته کارشناسی طرح های اقتصادی افزود: با ابلاغ اعتبارات مشاغل خانگی و اقدامات انجام شده در این راستا، پرداخت تسهیلات به متقاضیان مشاغل خانگی در هفته آتی توسط عاملان توزیع تسهیلات شروع خواهد شد.

محمد رهبری مسئول دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در این جلسه گفت: دستگاه های اجرایی باید نظارت کاملی بر روند گردش کار نحوه معرفی متقاضیان ، مدارک و مستندات ، محل اجرای طرح و سابقه تسهیلاتی متقاضیان داشته و مسئولیت معرفی متقاضیان را به عهده بگیرند.



وی اظهار امیدواری کرد که با همدلی و تشریک مساعی تمامی دست اندرکاران، شاهد تحقق اهداف از پیش تعیین شده این طرح باشیم.