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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

بر آبادی:

آغاز پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در گلستان

آغاز پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل کار و امور اجتماعی گلستان از آغاز پرداخت تسهیلات به متقاضیان مشاغل خانگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین برآبادی ظهر یکشنبه در جلسه کمیته کارشناسی طرح های اقتصادی افزود: با ابلاغ اعتبارات مشاغل خانگی و اقدامات انجام شده در این راستا، پرداخت تسهیلات به متقاضیان مشاغل خانگی در هفته آتی توسط عاملان توزیع تسهیلات شروع خواهد شد.

محمد رهبری مسئول دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در این جلسه گفت: دستگاه های اجرایی باید نظارت کاملی بر روند گردش کار نحوه معرفی متقاضیان ، مدارک و مستندات ، محل اجرای طرح و سابقه تسهیلاتی متقاضیان داشته و مسئولیت معرفی متقاضیان را به عهده بگیرند.

وی اظهار امیدواری کرد که با همدلی و تشریک مساعی تمامی دست اندرکاران، شاهد تحقق اهداف از پیش تعیین شده این طرح باشیم.
کد مطلب 1366109

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