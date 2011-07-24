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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

سرایلو:

27 درصد جمعیت روستایی زنجان گاز طبیعی دارند

27 درصد جمعیت روستایی زنجان گاز طبیعی دارند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از بهره مندی 27 درصدی جمعیت روستایی استان زنجان از نعمت گاز طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابولفضل سرایلو بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح پروژه های گاز رسانی شهرستانهای ایجرود  و ماهنشان افزود: از 130 روستای شهرستان ماهنشان با 762 خانوار، در حال حاضر 9 روستا به بهره برداری رسیده، 8 روستا در دست اجرا و 13 روستا نیز در دست طراحی است.

 مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان همچنین از بهره مندی 98 درصد جمعیت شهری استان زنجان خبر داد و گفت: استان زنجان شامل 18 شهر، 7 شهرستان و 940 روستا است که به همت کارکنان این شرکت، در حال حاضر 13 شهر و 100 روستای استان، بهره مند از گاز طبیعی هستند که گازرسانی برای 150 روستا در دست طراحی و گازرسانی برای 117 روستا نیز در دست اجراست.

سرایلو افزود: گازرسانی به شهر ارمغانخانه اجرای خط انتقال گاز نیروگاههای (3 و 4)، اجرای خط انتقال گرماب ـ زرین رود، مطالعه و طراحی گاز رسانی به شهرهای چورزق، گرماب - زرین رود، مطالعه و طراحی گازرسانی به نیروگاه 1 و 2 وکارخانه سیمان قزل اوزن، مطالعه و طراحی گازرسانی به پری و روستاهای اطراف از مهم ترین پروژه‌های در دست اقدام این شرکت در سال جهاد اقتصادی است.  

وی گفت: برای اجرای طرح گازرسانی به شهر حلب، 560 میلیون تومان و برای اجرای دو طرح گازرسانی روستایی، 775 میلیون تومان از محل اعتبارات شرکت ملی گاز ایران هزینه شده است.

سرایلو اظهار داشت: با افتتاح این طرح های گاز رسانی 310 خانوار روستای سریک و وهران شهرستان ماهنشان و 223 خانوار شهر حلب شهرستان ایجرود زنجان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

کد مطلب 1366117

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