27 درصد جمعیت روستایی زنجان گاز طبیعی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابولفضل سرایلو بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح پروژه های گاز رسانی شهرستانهای ایجرود و ماهنشان افزود: از 130 روستای شهرستان ماهنشان با 762 خانوار، در حال حاضر 9 روستا به بهره برداری رسیده، 8 روستا در دست اجرا و 13 روستا نیز در دست طراحی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان همچنین از بهره مندی 98 درصد جمعیت شهری استان زنجان خبر داد و گفت: استان زنجان شامل 18 شهر، 7 شهرستان و 940 روستا است که به همت کارکنان این شرکت، در حال حاضر 13 شهر و 100 روستای استان، بهره مند از گاز طبیعی هستند که گازرسانی برای 150 روستا در دست طراحی و گازرسانی برای 117 روستا نیز در دست اجراست.

سرایلو افزود: گازرسانی به شهر ارمغانخانه اجرای خط انتقال گاز نیروگاههای (3 و 4)، اجرای خط انتقال گرماب ـ زرین رود، مطالعه و طراحی گاز رسانی به شهرهای چورزق، گرماب - زرین رود، مطالعه و طراحی گازرسانی به نیروگاه 1 و 2 وکارخانه سیمان قزل اوزن، مطالعه و طراحی گازرسانی به پری و روستاهای اطراف از مهم ترین پروژه‌های در دست اقدام این شرکت در سال جهاد اقتصادی است.

وی گفت: برای اجرای طرح گازرسانی به شهر حلب، 560 میلیون تومان و برای اجرای دو طرح گازرسانی روستایی، 775 میلیون تومان از محل اعتبارات شرکت ملی گاز ایران هزینه شده است.

سرایلو اظهار داشت: با افتتاح این طرح های گاز رسانی 310 خانوار روستای سریک و وهران شهرستان ماهنشان و 223 خانوار شهر حلب شهرستان ایجرود زنجان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.