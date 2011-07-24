حضور پست بانک قم در لیگ برتر کبدی کشور بعد از 4 سال

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از صعود موفقیتآمیز تیم کبدی مردان قم به مسابقات سوپر لیگ این رشته، این تیم از سال 1386 تا کنون که در مسابقات لیگ دسته اول کبدی باشگاههای کشور حضور داشت، امسال در لیگ برتر به میدان خواهد رفت.
فصل جدید مسابقات لیگ برتر کبدی باشگاههای کشور یکی از مهمترین رقابت هایی است که در کنار مسابقات کبدی لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور مورد توجه هیئت کبدی استان قم خواهد بود تا این هیئت با استفاده از ظرفیت و توان نیروهای بومی و همچنین به کارگیری ورزشکاران مستعد، تیمی قوی را برای مصاف حریفان تدارک ببیند.
رقابت 10 تیم بر سر قهرمانی در لیگ برتر کبدی
فصل جدید مسابقات لیگ برتر کبدی مردان باشگاههای کشور پس از قرعهکشی مرحله مقدماتی مسابقات لیگ برتر کبدی باشگاههای کشور که با حضور نمایندگان تیمهای حاضر برگزار شد، پس از ماه مبارک رمضان از پانزدهم شهریور ماه با حضور 10 تیم آغاز خواهد شد.
این در حالی است که مراسم قرعه کشی در حضور رئیس و دبیر فدراسیون کبدی به انجام رسید و تیمهای شرکتکننده در مسابقات امسال لیگ برتر کبدی مردان باشگاه های کشور، دو گروه رقابتهای مقدماتی را برگزار می کنند.
تقسیم بندی مدعیان در دو گروه پنج تیمی
بر این اساس، تیمهای حاضر در دو گروه پنج تیمی به صورت متمرکز در دو مرحله رفت و برگشت با یکدیگر مسابقه می دهند و در نهایت سه تیم برتر هر گروه جواز حضور در مرحله نهایی پیکارهای لیگ برتر کبدی را به دست می آورند.
بر اساس اعلام فدراسیون کبدی کشورمان در خصوص زمان و نحوه برگزاری این رقابتها، مسابقات دور رفت مرحله مقدماتی فصل جدید مسابقات لیگ برتر کبدی مردان باشگاههای کشور از پانزدهم شهریورماه به مدت سه روز به انجام میرسد.
پیکارهای گروه نخست در تهران و مسابقات گروه دوم در شهر اصفهان برگزار و دور برگشت این پیکارها نیز از 26 شهریور ماه پیگیری خواهد شد که طی آن گرگان میزبان تیمهای گروه نخست خواهد بود و زاهدان نیز پذیرای تیمهای گروه دوم است.
پست بانک قم در گروه دوم رقابت میکند
تیم کبدی پست بانک قم در گروه نخست مرحله مقدماتی مسابقات امسال لیگ برتر کبدی مردان باشگاه های کشور با تیمهای کبدی مردان ایثار محمدآباد گرگان، هیئت کبدی استان کرمانشاه، تالش و تختی تهران در یک گروه قرار دارد.
کبدی کاران قم آخرین بار در سال 1386 حضور در رقابت های لیگ برتر کبدی مردان باشگاه های کشور را تجربه کرده بودند اما بعد از قهرمانی در سال گذشته، جواز صعود به لیگ برتر امسال را به دست آوردند.
در رقابت 10 تیم صورت میگیرد/
حضور پست بانک قم در لیگ برتر کبدی کشور بعد از 4 سال
قم - خبرگزاری مهر: تیم کبدی مردان پست بانک قم بعد از چهار سال دوری از لیگ برتر، در فصل جدید مسابقات لیگ برتر کبدی باشگاههای کشور با 9 تیم دیگر بر سر کسب عنوان قهرمانی رقابت می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از صعود موفقیتآمیز تیم کبدی مردان قم به مسابقات سوپر لیگ این رشته، این تیم از سال 1386 تا کنون که در مسابقات لیگ دسته اول کبدی باشگاههای کشور حضور داشت، امسال در لیگ برتر به میدان خواهد رفت.
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