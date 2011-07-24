حسین دوعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقبال کم‌نظیر مردم دستجرد قم از برنامه‌های ورزش همگانی در این شهر خبر داد و اظهار داشت: از زمان تشکیل اداره تربیت‌بدنی در شهر دستجرد و گسترده شدن فعالیت‌ در بخش‌‌های مختلف و رشته‌های گوناگون ورزشی،‌ استقبال مردم این شهر، روستاهای مجاور و بخش خلجستان از ورزش چشمگیر بوده است.



وی افزود:‌ در حال حاضر در هر دو بخش قهرمانی و همگانی ورزش فعالیت‌ می‌کنیم تا بتوانیم رشد و توسعه خوبی در این دو بخش در شهر دستجرد و در مجموع بخش خلجستان ایجاد کنیم ولی در این بین نگاهی جدی به توسعه بخش عمرانی ورزش نیز داریم.



مدیر تربیت‌بدنی شهر دستجرد عنوان داشت:‌ همانگونه که مقام معظم رهبری نسبت به اهمیت ورزش همگانی در فرمایشات خود تاکید فرمودند، تربیت‌بدنی به عنوان خدمتگزار مردم در راستای تحقق این مهم تلاش خود را انجام می‌دهد.



وی ابراز داشت: نخستین گام برای توسعه ورزش همگانی در شهر دستجرد و بخش خلجستان قم، برگزاری نخستین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی بود که با استقبال بسیار خوب مردم این شهر و بخش خلجستان به شکل بسیار مطلوبی به انجام رسید و مردم را علاقمند به تداوم آن کرد.



همکاری تنگاتنگ با هیئت ورزش‌های روستایی ‌و عشایری



دوعلی اضافه کرد: تربیت‌بدنی شهر دستجرد در راستای توسعه ورزش همگانی و جذب مردم به محیط پاک و سالم ورزش، امسال نیز همچون سال‌های گذشته با هماهنگی با اداره‌کل تربیـت‌بدنی استان قم و همکاری تنگاتنگ با هیئت ورزش‌های روستایی ‌و عشایری، برنامه‌های متنوعی در بخش همگانی در نظر دارد.



درخواست‌های مکرر مردم برای افزایش برنامه‌های ورزش همگانی



وی با اشاره به درخواست‌های مکرر مردم این شهر برای افزایش برنامه‌های ورزش همگانی یاد آور شد: با برگزاری همایش‌های پیاده‌روی و همچنین کوهپیمایی خانوادگی و نیز گسترش فضا و امکانات ورزش همگانی در اماکن تفریحی شهر، خوشبختانه جمعیت شرکت کننده در برنامه‌های ورزشی همگانی رشدی فراتر از انتظار ما داشته است.



وی عنوان کرد: البته تلاش‌ کرده‌ایم این برنامه‌ها را علاوه بر شهر در روستاهای بخش کهک نیز اجرا کنیم که در همین راستا نظیر چنین همایش‌هایی را در روستاهای شهر کهک برگزار می‌کنیم و با توجه به علاقه‌مندی مردم، در روستاها نیز مشارکت مردم در ورزش همگانی بسیار خوب بوده است.



مدیر تربیت‌بدنی شهر دستجرد با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در موضوع ورزش همگانی، تصریح کرد: این فرمایش ارزنده نشان‌دهنده این است که باید به توسعه بیش از پیش ورزش همگانی در نقاط مختلف کشور توجه بیشتری شود و ما نیز با توجه به رسالت مهمی که در این راستا بر عهده داریم، در این زمینه تلاش خود را انجام می‌دهیم تا نقشی در این حرکت بزرگ به سوی افزایش سطح سلامت جامعه ایفا کنیم.



وی با تاکید بر اهمیت توجه بیشتر افراد جامعه به روی آوردن به ورزش و نقش تاثیرگذار آن در بهبود سلامت افراد، افزود: عدم کارآیی مطلوب یعنی عدم آمادگی عمومی، عدم انعطاف‌پذیری و هزینه‌های بسیاری که به افراد سالم و ورزشکار تحمیل می‌شود، از نتایج بی‌توجهی به امر ورزش است.

