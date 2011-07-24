به گزارش خبرنگار مهر، در نشست امروز یکشنبه فدراسیون دوومیدانی که بدون حضور سرپرست این فدراسیون برگزار شد دبیر فدراسیون از پیشنهاد 15 میلیون تومانی عیدی علیجانی نایب رئیس پیشین فدراسیون دوومیدانی به ورزشکاران این رشته برای انصراف از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد.

به دنبال طرح این موضوع از سوی سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی عیدی علیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من اگر 15 میلیون تومان پول داشتم خرج خودم و خانواده‌ام می کردم! این ادعاها دروغ محض است. آنهایی که تهمت می زنند اگر مدرک و سندی دارند، ارائه کنند، در غیراینصورت به طور قطع از آنها شکایت خواهم کرد.

وی افزود: من شش ماه است با هیچکدام از دوومیدانی کاران تماس نگرفته‌ام، البته برخی از آنها با من برای احوالپرسی تماس داشته‌اند. یکبار هم احسان حدادی با من تماس گرفت که اگر به مسابقات قهرمانی آسیا نرود چه می شود که من به او نصیحت کردم باید به این مسابقات برود و اگر می رود باید از حیثیت و عنوان قهرمانی‌اش در آسیا دفاع کند. به دنبال تماس حدادی با افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک صحبت کردم تا مشکل او را حل کند که خوشبختانه این مشکل برطرف شد.

نایب رئیس کنفدراسیون دوومیدانی آسیا تصریح کرد: من نمی دانم این مسائل و ادعاها با چه هدفی به من نسبت داده می شود. من به شدت نسبت به این مسئله اعتراض دارم. اگر مدرک ارائه نکنند حتما از آنها شکایت می کنم. آنها باید من را با ورزشکاران روبه‌رو کنند تا این تهمت روشن شود.

وی ادامه داد: من واقعا نمی دانم که چرا این موضوع مطرح شده است. این حرف‌ها از سر کینه توزی یا حسادت است!

استاد رشته تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی در واکنش به این موضوع که در مدیریت قبلی فدراسیون، نام ورزشکار دوپینگی را تغییر داده‌اند، گفت: چنین مسئله‌ای صحت ندارد. رئیس کمیته پزشکی و دوپینگ فدراسیون در دوره ما خود آشتیانی بوده است و اگر چنین اتفاقی افتاده باید از خودش پرسید!

وی با رد این اتهام از مسئولان پیشین فدراسیون دوومیدانی که رکورد دوومیدانی کاران را تغییر می داده‌اند، افزود: این مسئله صحت نداردو چطور ممکن است ما رکورد ورزشکاری را در ایران بالا بگوئیم. تمام ورزشکاران رکوردهایی را که در ایران برجای گذاشتند در مسابقات برون مرزی هم تکرار کرده‌اند و این مسئله گواه بر آن است که رکوردهای آنها در داخل کشور درست بوده است.