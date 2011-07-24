برنامه پنجم بلندپروازانه است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور امروز در نشستی خبری پیرامون برنامه پنجم توسعه از برگزاری همایش معرفی اهداف، راهبردها، سیاستها و اقدامات اجرایی برنامه پنجم توسعه کشور در روزهای سوم و چهارم مردادماه امسال در تهران خبرداد.

معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: برنامه پنجم توسعه یک مجموعه مجوزهایی را به دستگاههای اجرایی می دهد تا دستگاهها بتوانند تکالیف خود را براساس بسترهای قانونی انعطاف پذیر انجام دهند.

وی یکی از نکات مهم برنامه پنجم توسعه را انعطاف پذیری احکام آن عنوان و بیان کرد: دستگاهها می توانند برنامه های اجرایی خود را براساس ظرفیتهایی که در قانون برنامه پنجم توسعه دیده شده است عملیاتی کنند.

منظور در بیان ویژگی های برنامه پنجم توسعه، آن را تا حدی بلندپروازانه دانست و دلیل این امر را ایجاد سکوی پرش برای دستگاهها ذکر کرد و افزود: معمولا در برنامه ها اهداف بالاتر از ظرفیتهای جاری دستگاهها و توانمندی های آنها در نظر گرفته می شود.

وی از شناسایی و آسیب شناسی موانعی که باعث عدم تحقق اهداف برنامه های قبلی بود خبرداد و افزود: در چارچوب دستورالعملها و آئین نامه های برنامه پنجم دستگاهها به سمتی هدایت می شوند که مرحله به مرحله به اهداف خود برسند و در عین حال دستگاهها ملزم به گزارش دهی در این راستا هستند.

معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از تقویت نظام گزارش دهی در برنامه پنجم توسعه خبرداد و افزود: این کار به این منظور صورت می گیرد که تحقق اهداف برنامه به دوره های پایای برنامه موکول نشود.

وی در پاسخ به این انتقاد که در سایر کشورها دیگر برنامه های میان مدت تدوین نمی شود اما در ایران این روند همچنان ادامه دارد، اظهارداشت: تا زمانی که به سطحی از توسعه برسیم که ایده آل و رضایت بخش باشد، برنامه های میان مدت و بلندمدت را برای کشور تدوین می کنیم.