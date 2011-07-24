910 فقره وام کارگشایی به اقشار نیازمند البرز پرداخت شد

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: از ابتدای سال جاری ، تعداد 910 فقره وام کارگشایی به اقشار نیازمند و محروم استان البرز پرداخت شده است.

سید هادی کرابی ادامه داد: این امر در جهت رفع بخشی از مشکلات مددجویان تحت حمایت و نیازمندان غیر حمایت با توجه به قوانین و مقررات جاری امداد صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: همچنین این میزان وام به منظور کمک رسانی به اقشار نیازمند در طول این مدت با رقم 5/11 میلیارد ریال پرداخت شده است.

این مسئول بیان کرد: وامهای کارگشایی برای تامین بخشی از هزینه های معیشت، درمانی، ودیعه مسکن و ... به نیازمندان پرداخت می شود و نتایج مطلوبی به دنبال دارد.

کرابی افزود: در سال جاری در راستای تحقق شعار جهاد اقتصادی، کمیته امداد نیز به سمت توانمند سازی اقشار محروم جامعه حرکت می کند و اقدامات در این خصوص صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: حداکثر سقف وام کارگشایی 30 میلیون ریال بوده که بدون هیچ گونه سود و کارمزد با اقساط بلند مدت به صورت قرض الحسنه پرداخت می شود.

