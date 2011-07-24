اهدای دو واحد مسکونی به محرومان توسط نیکوکار طالقانی

رئیس کمیته امداد شهرستان طالقان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص افزود: این فرد خیر و نیکوکار دو واحد مسکونی نیمه کاره خود را در این زمینه اهدا کرده است.

محسن خنجری ادامه داد: این خیر واحدهای خود به متراژ هر واحد مسکونی 85 متر مربع را به محرومان تحت حمایت کمیته امداد که فاقد مسکن هستند، اهدا کرده است.

وی عنوان کرد: این دو واحد مسکونی در مجموع، به متراژ 170 مترمربع در شهرستان طالقان قرار دارد و دارای آب، برق و تلفن نیز است.

رئیس کمیته امداد شهرستان طالقان افزود: ارزش تقریبی این واحدها به طور تقریبی 55 میلیون تومان است.

