وضعیت اعتیاد در گلستان نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ربیعی ظهر یکشنبه در سیصد و چهل و چهارمین جلسه رسمی، علنی و فوق العاده شورا که با حضور نماینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شده بود با اشاره به اینکه اعتیاد در استان گلستان ار روند رو به رشد اسفناکی برخوردار شده است، افزود: با گذر از هر کوی و برزن این شهر به وضوح می توان چهره این پدیده زشت و تاسف برانگیز را دید که گریبان گیر مردم شهر به ویژه نسل جوان شده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مسئولان استان باید برخورد جدی تری با این معضل اجتماعی داشته باشند، تصریح کرد: نگاه های کلان و شیوه های مبارزه با مواد مخدر نیازمند بازنگری و عزمی جدی تر است.

ربیعی همچنین با انتقاد از عدم آمار شفاف و دقیق از معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور یادآور شد: عواملی از جمله فقر، تحصیلات پایین، وجود اختلالات شخصیتی و مشکلات خانوادگی و ارتباطات ناسالم اجتماعی تاثیر بسیار زیادی در بروز اعتیاد دارد.

رئیس شورای شهر گرگان در ادامه تصریح کرد: طی سال های اخیر چه در سطوح فرادستی و چه در سطوح منطقه ای و محلی شاهد برخی دغدغه ها از سوی دستگاه‌های اجرایی برای مبارزه با اعتیاد بوده ایم که این موضوع باید با همکاری و همدلی بیشتر دستگاه های اجرایی مرتبط و اقدامات مطلوب تر و برنامه ریزی دقیق تری تقویت شود تا شاهد جهش خوبی در مبارزه با موادمخدر و کاهش متقاضیان و مصرف کنندگان آن در سطح جامعه باشیم.

مسئله اعتیاد را جدی نگرفتیم

در ادامه این نشست حبیب الله قلیش لی رئیس دفتر تحقیق و پژوهش شورای شهر گرگان نیز با بیان این مطلب که معضلات اعتیاد گریبان گیر همه خانواده ها و قشرهای مختلف جامعه شده است، گفت: متاسفانه مسئولان ما مسئله اعتیاد و آسیب های ناشی از آن را به علت مشغله های دیگر به حد کافی و لازم جدی نگرفتند.

رئیس دفتر تحقیق و پژوهش شورای شهر گرگان با تاکید بر اینکه ما ملتی هستیم که موفق شدیم در برابر هجمه استکبار و ایادیش بایستیم و این موضوع را در دفاع مقدس به دنیا ثابت کردیم، افزود: با وجود این خصیصه اجتماعی در مردم ایران چطور موفق نشدیم با این پدیده مبارزه کنیم و جنایتکاران و توطئه گران این پدیده خانمان سوز را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.

وی با اشاره به اینکه اعتیاد هر روز شیرازه بسیاری از خانوارها را از هم می پاشاند و جامعه را به سمت زوال می کشاند، اظهار داشت: به جرات می توان گفت ما مسئله مقابله با اعتیاد را به طور علمی جدی نگرفتیم.

این عضو شورای شهر گرگان عنوان کرد: سالم سازی جامعه را باید جدی گرفت، برای آن برنامه ریزی کرد، اعتبار کافی تخصیص داد و یک تشکیلات و ساختار منسجم تری ایجاد نمود که متاسفانه در بحث مبازه با اعتیاد هنوز این مهم محقق نشده است.