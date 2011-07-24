کارخانه تراکتور سازی جیرفت توسعه می یابد

غنچه پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کارخانه تراکتور سازی جیرفت با توجه به کشاورزی گسترده در جنوب کرمان نقش تعیین کننده در زمینه صنایع پائین دستی کشاورزی را به عهده دارد.
وی تصریح کرد: در همین راستا برنامه ریزی در راستای توسعه این کارخانه صورت گرفته است.
فرماندار جیرفت افزود: زیر ساختهای برای این امر فراهم شده است و کمیسیون صنعت جنوب کرمان آماده همکاری با این واحد صنعتی است.
این مسئول ادامه داد: با اجرای این طرح تولید سالانه این کارخانه به هزار دستگاه خواهد رسید و برای 35 نفر هم اشتغال مستقیم ایجاد می شود.
وی گفت: هم اکنون این کارخانه روزانه هشت دستگاه تراکتور تولید می کند.
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