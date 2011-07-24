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۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

فرماندار جیرفت:

کارخانه تراکتور سازی جیرفت توسعه می یابد

کارخانه تراکتور سازی جیرفت توسعه می یابد

کرمان - خبرگزاری مهر: ابراهیم غنچه پور با تاکید بر لزوم توسعه صنعت در جنوب کرمان گفت: در راستای پیشرفت صنعت در جنوب کرمان کارخانه تراکتور سازی جیرفت توسعه می یابد.

غنچه پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کارخانه تراکتور سازی جیرفت با توجه به کشاورزی گسترده در جنوب کرمان نقش تعیین کننده در زمینه صنایع پائین دستی کشاورزی را به عهده دارد.

وی تصریح کرد: در همین راستا برنامه ریزی در راستای توسعه این کارخانه صورت گرفته است.

فرماندار جیرفت افزود: زیر ساختهای برای این امر فراهم شده است و کمیسیون صنعت جنوب کرمان آماده همکاری با این واحد صنعتی است.

این مسئول ادامه داد: با اجرای این طرح تولید سالانه این کارخانه به هزار دستگاه خواهد رسید و برای 35 نفر هم اشتغال مستقیم ایجاد می شود.

وی گفت: هم اکنون این کارخانه روزانه هشت دستگاه تراکتور تولید می کند.
 

کد مطلب 1366169

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