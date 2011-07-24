اولین سایت پژوهشی آموزشی ویژه مبلغان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سایت که محصول تلاش‌های چند ساله چندین محقق و پژوهشگر است دارای بخشهای متنوعی برای بهره مندی مبلغان و واعظین است.



گروه سخنرانی ها، گروه اخلاق، گروه پژوهش در شروح نهج البلاغه، گروه پاسخ به شهات، گروه حکایات، گروه شیوه ها و ابزارهای تبلیغ دین از جمله بخش های تشکیل دهنده این سایت است.



گروه سیره اهل بیت(ع)، گروه قرآن وعترت و سامانه اطلس فرهنگی تبلیغی بخش های دیگر این سایت را تشکیل می دهند.



بررسی میزان دینداری مردم



در بخش سامانه اطلس فرهنگی تبلیغی بعد دینی شامل موضوعاتی مانند بررسی نوع مذهب و میزان دیندری مردم، بررسی مراکز فرهنگی(مساجد، تکایا و ...)، بررسی میزان آشنایی مردم ار مسایل دینی، بعد فرهنگی شامل موضوعاتی چون بررسی میزان رواج فرهنگ سنتی و مدرن، بررسی نوع و جایگاه اماکن مقدسه در فرهنگ مردم، بعد اقتصادی شامل موضوعاتی چون بررسی شاخص های اقتصادی خمس و زکات در منطقه، بعد جغرافیایی و بعد سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.



همچنین در گروه سیره و اهل بیت(ع) مقالاتی با موضوع سیره اخلاقی اهل بیت(ع)، سیره عبادی اهل بیت(ع) و سیره سیاسی اهل بیت(ع) کاوش شده است.



ارایه کتب مرجع مقاتل



کتابخانه دیجیتال دیگر بخش های این سایت را تشکیل می دهد که در آن کتب مرجع مقاتل، کتب مورد نیاز مبلغان در موضوعات مختلف تبلیغی و ... ارایه شده است.



در بخش گروه حکایات نیز حکایات جذاب برای استفاده در موضوعات تبلیغی، دسترسی آسان به حکایات در موضوعات اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، مصدریابی و ارزیابی حکایات به منظور ارایه حکایات مستند و سازکار با اصول دین و اخلاق گنجانده شده است.

