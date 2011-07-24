زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به ترورهای صورت گرفته اظهار داشت: اتفاقات اخیر نشانه استیصال دشمنان است که بنا دارند با اقدامات کور به گمان خود، تفکر و اندیشه جوانان ایران را ترور کنند. در حالیکه این ترورها فیزیکی جلوی رشد و پیشرفت جوانان ما را نمی گیرد.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به شناسایی عوامل ترورهای قبلی خاطر نشان کرد: گزارشات رسیده به کمیسیون امنیت ملی در خصوص ترورهای انجام گرفته در سالهای گذشته نشان داد عوامل موساد در ترورها نقش داشتند و همچنین عوامل خودفروخته داخلی در سرزمین های اشغالی برای این ترورها آموزش دیده اند. ترور اخیر نیز کاری مشابه ترورهای قبل بود و از هم اکنون مشخص است دست موساد در آن دخیل است و هدف از آن نا امن نشان دادن جامعه ماست.

وی گفت: این اقدامات از سر ناچاری و استیصال سرویس های جاسوسی دشمن است و عزم دانشمندان ما را برای خدمت به کشور بیشترخواهد کرد.

الهیان یادآور شد: این اقدامات برنامه ریزی سه ضلع شوم MI6، موساد و سیا در عملیات خرابکارانه در داخل کشور است چون نتوانستند مانند کشورهای عراق و افغانستان با حمله نظامی به ایران ورود داشته باشند می خواهند فضای داخل را ناامن کنند، این در حالیست که اشراف دستگاه های اطلاعاتی ما مانع می شود.

وی خاطر نشان کرد: جلوگیری از ادامه ترورها تلاش بیشتر وزارت خانه های کشور و اطلاعات را می طلبد البته بسیاری از برنامه های ترورها کشف و شناسایی و خنثی شده و این نشاندهنده اقتدار اطلاعاتی ماست.