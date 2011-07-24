مسابقات والیبال جام رمضان استان البرز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقات در دو رده سنی بالای 40 سال و 50 سال در ماه مبارک رمضان بعد از افطار برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 2701050 دفتر هیئت والیبال استان البرز تماس بگیرند و اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند.

کاراته کار نظرآبادی ملی پوش شد

مریم خیامدار کاراته کار نظر آبادی با کسب عنوان قهرمانی به تیم ملی کاراته زیر 21 سال دعوت شد.

مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بانوان در استان قزوین با شرکت 280 کاراته کار ودر رده زیر 21 سال برگزار شد و مریم خیامدار از شهرستان نظرآباد با شکست حریفان خود به عنوان قهرمانی دست یافت و به تیم ملی کاراته زیر 21 سال دعوت شد.

رقابتهای ورزشی بانوان محمد شهر درایام نیمه شعبان برگزار شد



یک دوره مسابقات ورزشی به مناسبت ایام نیمه شعبان جهت بانوان محمد شهر دررشته های آمادگی جسمانی ، طناب کشی، دارت و والیبا ل برگزار شد.

دراین رقابتها دررشته آمادگی جسمانی هفت رده سنی بانوان شرکت کردند و در طناب کشی نیز شش تیم پنج نفره حضور داشته اند.

در مسابقات دارت 45 نفر از بانوان ودر مسابقات والیبال 48 نفر از چهار باشگاه فعال محمدشهر در قالب تیمهای بهمن الف و ب، تیم چمران و تیم محمدشهر در این رقابتها حضور داشتند.

به ترتیب تیم بهمن الف (صبح) مقام اول ، تیم بهمن ب(بعدازظهر) مقام دوم، تیم چمران مقام سوم و تیم محمدشهر به مقام چهارم دست یافتند.

مسئول هیئت والیبال بانوان محمدشهر در این خصوص گفت: با برگزاری این رقابتها می توانیم در میان جوانان محمدشهر ایجاد انگیزه کنیم.

وی افزود: با حمایت مسئولان شهر و رئیس تربیت بدنی محمدشهر می توانیم استعدادهای نهفته راشناسایی و با سرمایه گذاری روی این جوانان آینده خوبی را برای ورزش محمد شهر رقم بزنیم.