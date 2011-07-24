روش آبیاری کشاورزی در خراسان رضوی با صد میلیارد تومان اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعیان در تشریح وضعیت استان اظهار کرد: متاسفانه 92 درصد مصارف آب استان در بخش کشاورزی است، که با اصلاح سیستم آبیاری علاوه بر افزایش تولید محصول و کاهش ضایعات شاهد صرفه جویی قابل توجهی در مصرف آب خواهیم بود.

وی افزود: خراسان رضوی با دارا بودن 5هزار و 500 واحد صنعتی و معدنی سومین استان صنعتی کشور و با جذب هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری یکی از استان های پیشتاز در جذب سرمایه گذاری در بین استان های کشور است.

صلاحی اظهار داشت: سال گذشته 1.4 میلیارد دلار صادرات از خراسان رضوی صورت گرفته و این استان در حوزه صادرات غیر نفتی در کشور رتبه اول را دارد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به تنوع محصولات کشاورزی استان گفت: تنوع تولید محصولات کشاورزی در این استان معادل تنوع محصولات کشاورزی در پنج استان کشور است به طوری که در تولید برخی از محصولات رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده ایم.

وی بیان کرد: خراسان رضوی دارای 6 میلیون جمعیت، 29 شهرستان و 19 نماینده در مجلس شورای اسلامی و 5 نماینده در مجلس خبرگان رهبری است.