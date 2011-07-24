تیم کومیته ایران به مدال طلای آسیا دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته قهرمانی آسیا که در گوانگجوی چین جریان دارد، عصر امروز یکشنبه با رقابت کاراته کاران در فینال بخش کومیته تیمی پیگیری شد.

تیم ملی کومیته کشورمان که با شکست تیم‌های اردن، قزاقستان و کره جنوبی به دیدار نهایی مسابقات کاراته قهرمانی آسیا راه یافته بود، برای دستیابی به مدال طلای این رقابت‌ها به مصاف تیم چین، میزبان مسابقات رفت.

ملی پوشان کاراته ایران در این مسابقه برتری 3 بر صفر را از آن خود کردند و به مدال طلای مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در بخش کومیته تیمی دست یافتند. در این مسابقه سعید فرخی، ذبیح الله پورشیب و ابراهیم حسن بیگی تیم کشورمان را صاحب پیروزی کردند.