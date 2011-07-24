تدوین نقشه راهبردی برای تولید دکل های حفاری با برند ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق حاجی تاروردی امروز یکشنبه در حاشیه بازدید از دستاوردهای تحقیقاتی مجتمع جهاددانشگاهی افزود: وزارت نفت بدنبال عرضه دکل های حفاری با برند ایرانی است که در این راستا اقدام به تدوین نقشه راهبردی کرده است.

رئیس مجتمع آموزشی تحقیقاتی جهاددانشگاهی با اشاره به نقش این مجتمع در برنامه های توسعه وزارت نفت، اظهار داشت: در این راستا جهاد دانشگاهی اقدام به طراحی، ساخت و تعمیر دکل های حفاری خواهد کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس طراحی و ساخت 30 دکل حفاری در 10 سال در دستور کارجهاد قرار دارد که تاکنون 3 دکل از این میزان طراحی و ساخته شده است.

تاروردی با بیان اینکه تاکنون 40 درصد از ساخت دکل های حفاری بومی سازی شده است، یادآور شد: به تدریج این میزان افزوده خواهد شد.

وی همچنین از راه اندازی مرکز طراحی و تولید شیشه گری در این مجتمع خبر داد و اضافه کرد: برای سنتز و خالص سازی داروها نیاز است تا این فرایند در ظروف شیشه ای صورت گیرد که این مرکز قادر به تولید شیشه های آزمایشگاهی در ابعاد مختلف خواهد بود محصولات این مرکز مورد نیاز صنایع داروسازی است.

رئیس مجتمع آموزشی تحقیقاتی جهاددانشگاهی همچنین مرکز طراحی سوپرآلیاژها را از دیگر مراکز تحقیقاتی این مجتمع نام برد و ادامه داد: سوپرآلیاژها در صنایع نفت، نظامی، هوایی و همچنین موتورهای ماهواره ها کاربردهای بسیار زیادی دارد. این نوع آلیاژها حرارت بالایی در برابر حرارت دارند و این مرکز مطالعاتی در زمینه تولید سوپرآلیاژها در دستور کار خود قرار داده است.