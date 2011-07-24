وجود برخی مشکلات فرهنگی در لرستان/ آسیبهای فرهنگی شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد صبح یکشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان لرستان در سخنانی با بیان اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات استان لرستان ریشه فرهنگی دارد، اظهار داشت: علیرغم اینکه استان لرستان دارای فرهنگ غنی، اسلامی و بومی است متاسفانه در این راستا مشکلات فراوانی وجود دارد.

وی با تاکید بر شناسایی آسیبهای فرهنگی استان لرستان عنوان کرد: باید اعتبارات فرهنگی را به گونه ای صرف کرد که شاهد تحول چشمگیری در حوزه فرهنگ استان باشیم.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به مصوبات فرهنگی دور سوم سفر رئیس جمهور به استان لرستان ادامه داد: خوشبختانه در این سفر مصوبات و طرح های مطلوب فرهنگی مطلوبی به تصویب رسیده است.

شریعت نژاد با بیان اینکه اعتبارات فرهنگی دور سوم سفر هیئت دولت به لرستان باید به گونه ای صرف شود که در سطح استان فراگیر و گسترده باشد یادآور شد: اثر گذاری و شعاع این مصوبات و اعتبارات باید در شهرستانهای استان ملموس باشد.

وی با تاکید بر اینکه توجه به فرهنگ تنها بر عهده یک دستگاه مشخص نیست، بیان داشت: فرهنگ یک مقوله فرا دستگاهی است وتوجه به آن تنها به یک دستگاه یا دو دستگاه اجرایی برنمی گردد.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه اعتبارات فرهنگی اختصاص یافته به استان لرستان در سفر سوم هیئت دولت جدای از اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی است افزود: اختصاص 32 میلیارد تومان اعتبار فرهنگی در دور سوم سفر رئیس جمهور به لرستان یک اعتبار قابل توجه است که باید از این میزان اعتبار برای پیشبرد کارهای فرهنگی استان نهایت استفاده را برد.

شریعت نژاد با اشاره به اینکه با اختصاص این میزان اعتبار به استان لرستان در طول پنج سال به طور حتم یک تحول بسیار عظیم در حوزه فرهنگ استان ایجاد خواهد شد عنوان کرد: باید با استفاده صحیح از این اعتبارات ما شاهد تغییر مطلوب فرهنگ در سطح استان باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر طرح های پیشنهاد شده دور سوم سفر هیئت دولت به لرستان بیش از اعتبارات در نظر گرفته شده است ادامه داد: دستگاههای اجرایی باید در زمینه طرح های عمرانی این بخش تجدید نظری داشته باشند و طرح های فرهنگی را در اولویت قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر پرداخت سهم یک درصد دستگاههای اجرایی استان به سازمان تربیت بدنی بیان داشت: استان لرستان در حال حاضر نیازمند سرمایه گذاری کلان در حوزه ورزش است.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان و فرماندار مرکز لرستان با تاکید بر اینکه جوانان لرستانی هم دارای روحیه جوانمردی و هم مستعد قهرمانی در رشته های مختلفی ورزشی هستند ادامه داد: متاسفانه یکی از مشکلات موجود در استان لرستان در بخش ورزش نبود اسپانسر قوی برای حمایت است.

شریعت نژاد با تاکید بر ضرورت فعال شدن شورای ورزش در استان لرستان یادآور شد: استان لرستان در حال حاضر دارای جوانان مستعد فراوانی در امر ورزش است که باید با فعال شدن این شورا کار ساماندهی و برنامه ریزی برای ورزشکاران استان را در دستور کار خود قرار دهد.