معتادان پرخطر و کارتن خواب البرز ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد پیش از ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در جلسه شواری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اظهار داشت: این افراد با فعال شدن مرکز بازپروری معتادان شهرستان که قرارداد آن توسط استاندار محترم البرز به امضا رسیده است، جمع آوری و ساماندهی می شوند.

وی افزود: بازگشت افراد معتاد به آغوش جامعه، هدف بزرگی است که با همکاری دستگاه های مختلف از جمله بهزیستی و فنی و حرفه ای محقق می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه باید با اقدامات راهبردی در سایه همکاری و تعامل دستگاه های شهرستان برای رفع این معضل اجتماعی تلاش کنیم، بیان کرد: برنامه ریزی های آموزشی در راستای پیشگیری از اعتیاد، همکاری با مراکز مردم نهاد، نظارت بر مراکز درمانی شهرستان و جمع آوری و ساماندهی مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد، برنامه ریزی آموزشی برای خانواده ها از جمله این اقدامات است.

وی تاکید کرد: اعطای بخشی از وام های قرض الحسنه 10 تا 20 میلیون ریالی برای کمک به این افراد، شناسایی و تهیه شناسنامه برای افراد معتاد به منظور انتظام بخشی به فعالیت های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان، برخورد و مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی و سنتی به ویژه در مناطق محروم جامعه که هدف استکبار به شمار می روند از اهم اقداماتی است که باید در دستور کار این شورا قرار گیرد.

وی یادآور شد: تهیه و تدوین نقشه راه برای مقابله و پیشگیری با پدیده شوم اعتیاد از جمله اقداماتی است که می تواند شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان را برای اجرای برنامه های مختلف یاری دهد.

ایران نژاد با تاکید بر لزوم اقدامات آموزشی برای پیشبرد اهداف شورا یادآور شد: ضرورت توجه به مباحث آموزشی برای اولیا دانش آموزان و همچنین برگزاری دوره های آموزشی برای دانش آموزان مقاطع مختلف گامی بسیار مهم در راستای مبارزه با پدیده اعتیاد در سطح شهرستان به شمار رود.